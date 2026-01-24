Mumbai Local Megablock
Mumbai Local: विकेंडला मुंबईकरांचे हाल होणार! तिन्ही लोकल मार्गांवर मेगाब्लॉक, वेळापत्रकात मोठे बदल

Mumbai Local Megablock: विविध अभियांत्रिकी व देखभाल कामे करण्यासाठी मुंबई लोकल मार्गांवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामुळे रेल्वे गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आले आहेत.
मुंबई : विविध अभियांत्रिकी व देखभाल कामे करण्यासाठी मध्य रेल्वेच्या माटुंगा ते मुलुंडदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर तर हार्बर मार्गावरील सीएसएमटी ते चुनाभट्टी, वांद्रेदरम्यान रविवारी (ता. २५) ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे मध्य, हार्बर रेल्‍वे मार्गांवरील प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे.

