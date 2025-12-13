मुंबई

Mumbai Local Megablock: तिन्ही लोकल मार्गांवर उद्या मेगाब्लॉक! सर्व सेवा रद्द पण कोणत्या मार्गावर? जाणून घ्या सविस्तर...

Mumbai Local Update: अभियांत्रिकी आणि देखभाल कामांसाठी मुंबई लोकल मार्गांवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामुळे प्रवाशांचे हाल होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : विविध अभियांत्रिकी आणि देखभाल कामांसाठी मध्य आणि हार्बर मार्गांवर रविवारी ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या माटुंगा- मुलुंडदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर तसेच ट्रान्स-हार्बर मार्गावर ठाणे- वाशी, नेरूळ स्थानकांदरम्यान तर पश्चिम रेल्वेच्या बोरिवली ते गोरेगाव स्थानकादरम्यान ब्लॉक घेतला जाणार आहे.

