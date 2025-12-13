Mumbai Local Megablock: तिन्ही लोकल मार्गांवर उद्या मेगाब्लॉक! सर्व सेवा रद्द पण कोणत्या मार्गावर? जाणून घ्या सविस्तर...

मुंबई : विविध अभियांत्रिकी आणि देखभाल कामांसाठी मध्य आणि हार्बर मार्गांवर रविवारी ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या माटुंगा- मुलुंडदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर तसेच ट्रान्स-हार्बर मार्गावर ठाणे- वाशी, नेरूळ स्थानकांदरम्यान तर पश्चिम रेल्वेच्या बोरिवली ते गोरेगाव स्थानकादरम्यान ब्लॉक घेतला जाणार आहे..मध्य रेल्वेकुठे : माटुंगा-मुलुंडदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावरकधी : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.४५ वाजेपर्यंतपरिणाम : ‘सीएसएमटी’हून सकाळी १०.३६ ते दुपारी ३.१० वाजेदरम्यान सुटणाऱ्या डाऊन जलद मार्गावरील गाड्या माटुंगा स्थानकावरून डाऊन धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. या गाड्या माटुंगा ते मुलुंडदरम्यान त्यांच्या नियोजित थांब्यांवर थांबतील. ठाण्यापुढील जलद गाड्या मुलुंड स्थानकावरून पुन्हा डाऊन जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. दुसरीकडे ठाणे स्थानकाहून सकाळी ११.०३ ते दुपारी ३.३८ वाजण्यादरम्यान सुटणाऱ्या अप जलद मार्गावरील गाड्या मुलुंड स्थानकावरून अप धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. या सेवा माटुंगा स्थानकावरून पुन्हा अप जलद मार्गावर वळवण्यात येतील..Mumbai News: घरात बोगस कॉल सेंटर! देशी-विदेशी नागरिकांची आर्थिक फसवणूक रोखण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान.ट्रान्स-हार्बर मार्गकुठे : ठाणे आणि वाशी, नेरूळ स्थानकांदरम्यानकधी : सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१० वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉक कालावधीत वाशी, नेरूळ आणि ठाणे स्थानकांदरम्यान अप व डाऊन ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहतील. ठाणे स्थानकातून सकाळी १०.३५ ते दुपारी ०४.०७ वाजण्यादरम्यान सुटणाऱ्या वाशी, नेरूळ, पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन मार्गावरील सेवा आणि पनवेल, नेरूळ, वाशीहून सकाळी १०.२५ ते दुपारी ०४.०९ वाजण्यादरम्यान सुटणाऱ्या ठाण्याकडे जाणाऱ्या अप मार्गावरील सेवा रद्द राहतील..पश्चिम रेल्वेकुठे : बोरिवली आणि गोरेगाव स्थानकादरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावरकधी : सकाळी १० ते दुपारी ३ वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉक कालावधीत, सर्व अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावरील गाड्या गोरेगाव आणि बोरिवली स्थानकांदरम्यान जलद मार्गावर धावतील. ब्लॉकमुळे काही अप आणि डाऊन उपनगरीय गाड्या रद्द राहतील आणि काही अंधेरी आणि बोरिवली गाड्या हार्बर मार्गावर गोरेगावपर्यंत धावतील. ब्लॉक कालावधीत बोरिवली स्थानकावरील फलाट क्रमांक १, २, ३ आणि ४ वरून कोणत्याही गाड्या सोडल्या जाणार नाहीत..CIDCO House: सिडकोचं घर घेण्याचं स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार! दररचनेत बदल करण्याचे निर्देश, राज्य सरकारचं मोठं पाऊल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.