RPF files case on tying tree to mumbai local

मुंबई

Mumbai Local: लोकलला झाड बांधणं महागात पडलं, रेल्वे सेवेला फटका; प्रशासनाची 6 जणांविरोधात मोठी कारवाई

Railway Administration: होळीसाठी लोकलच्या दरवाजाला सुपारीचे झाड बांधल्याची माहिती समोर आली होती. यामुळे लोकलचे वेळापत्रक विस्कळित झाल्याने रेल्वे प्रशासनाने 6 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
मुंबई : होळीच्या पारंपरिक विधीसाठी लोकलच्या दरवाजाला सुपारीचे झाड बांधल्याने विरार ते चर्चगेट लोकलचे वेळापत्रक विस्कळित झाल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी रेल्वे प्रशासनाने सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

