Mumbai Local: साध्या लोकलचे 'एसी'त रूपांतर होणार, किती असणार तिकीट? आराखड्यासाठी आयआयटीची नियुक्ती

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गांवरील सर्व साध्या लोकल गाड्या टप्प्याटप्प्याने वातानुकूलित (एसी) करण्यात येणार असून, या वातानुकूलित लोकलचे भाडे, वेळापत्रक आणि सेवा विस्ताराचा आराखडा आयआयटी मुंबईच्या अभ्यासातून निश्चित केला जाणार आहे. यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) आयआयटी मुंबईची नियुक्ती केली आहे..एमआरव्हीसी आणि आयआयटी मुंबई यांच्यात जानेवारी २०२५ मध्ये अडीच वर्षांच्या संयुक्त अभ्यासासाठी करार करण्यात आला आहे. या अभ्यासात मुंबई महानगर प्रदेशातील उपनगरी रेल्वे संचालनाचा पुढील १० वर्षांचा विचार करून सखोल आढावा घेतला जाणार आहे. उपनगरी रेल्वेसेवा मेट्रो, बस आणि इतर शहरी वाहतूक व्यवस्थांशी अधिक समन्वयाने कशा देता येतील, यावरही विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे..Mumbai Local Megablock: प्रवाशांचा खोळंबा होणार! तिन्ही रेल्वे मार्गांवर जम्बो ब्लॉक; कोणत्या लोकल रद्द? पाहा वेळापत्रक.महामुंबईत मेट्रोचे जाळे वेगाने विस्तारत असले, तरी प्रवासीसंख्येच्या दृष्टीने उपनगरी रेल्वेचे वर्चस्व कायम आहे. त्यामुळे लोकल सेवा ही दीर्घकाळ टिकणारी, किफायतशीर आणि शहराच्या वाहतुकीचा कणा असलेली व्यवस्था म्हणून अधिक सक्षम कशी करता येईल, याची स्पष्ट रूपरेषा या अभ्यासातून ठरणार आहे..या अभ्यासाचा मुख्य केंद्रबिंदू वातानुकूलित लोकल सेवांचा विस्तार असणार आहे. वातानुकूलित लोकलमुळे प्रवाशांच्या प्रवासाच्या दर्जात सुधारणा होणार असली, तरी त्यासोबत भाडेरचना सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात ठेवणे, वेळापत्रक नियोजन, गाड्यांची उपलब्धता, देखभाल व्यवस्था, तांत्रिक अंमलबजावणी आणि टप्प्याटप्प्याने सेवा सुरू करण्याची प्रक्रिया यांसारखी आव्हाने आहेत. मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गांवरील गर्दी व्यवस्थापनाचाही या अभ्यासात समावेश करण्यात आला आहे..धोरणात्मक शिफारशीउपनगरी रेल्वेची आर्थिक व वित्तीय शाश्वतता, भविष्यातील पायाभूत सुविधा गुंतवणूक, वाहतूक नियोजन आणि प्रवासी सुविधांमध्ये सुधारणा याबाबत आयआयटी मुंबई धोरणात्मक शिफारशी करणार आहे. या प्रकल्पांसाठी प्रवासी, तज्ज्ञ आणि विविध भागधारकांकडून सूचना मागवण्यात येत असून, भविष्यात महामुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेत उपनगरी रेल्वेची भूमिका कशी असावी, याबाबत जनमत जाणून घेण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. त्यानंतरचा अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतर वातानुकूलित लोकलच्या तिकीटदरांपासून ते सेवा विस्तारापर्यंत उपनगरी रेल्वेसंदर्भातील अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे..Mumbai Fire: गोवंडीत झोपड्यांना आग; अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल .अभ्यासाचे प्रमुख घटकवातानुकूलित लोकल भाडेरचनावेळापत्रक नियोजनसेवा विस्ताराची टप्प्याटप्प्याची योजनागाड्यांची उपलब्धता आणि देखभाल व्यवस्थातांत्रिक अंमलबजावणी.आर्थिक बाबीउपनगरी रेल्वेची आर्थिक व वित्तीय शाश्वतताउत्पन्न व खर्चाचातुलनात्मक अभ्यासप्रवाशांना परवडणारेभाडे मॉडेल.Palghar News: रील्स करत ठाकरे बंधूंना शिवीगाळ, कार्यकर्ते आक्रमक, तरुणाला भररस्त्यात अर्धनग्न करून...; नेमकं काय घडलं?.गर्दी व्यवस्थापनप्रवासी मागणीचा अंदाजमध्य व पश्चिम रेल्वे मार्गांवरील गर्दी नियंत्रणपीक अवर्समधील सेवा व्यवस्थापनवाहतुकीशी समन्वयमेट्रो, बस आणि इतर वाहतूक साधनांशी जोडणीमल्टीमॉडल ट्रान्सपोर्ट नियोजन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.