ठरलं तर! महाराष्ट्रात उद्यापासून लॉकडाऊन-४ सुरु होणार..वाचा काय असेल सुरु आणि काय बंद 

मुंबई- कोरोनानं महाराष्ट्रात हाहाकार माजवला आहे. महाराष्ट्रात मुंबई शहरामध्ये सर्वाधिक प्रार्दुभाव झालेला पाहायला मिळतोय. त्यातच सध्या देशभरात लॉकडाऊन जाहीर झाला आहे. तिसऱ्या लॉकडाऊनचा आज शेवटचा दिवस आहे. त्यातच आताच समोर आलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात चौथा लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा हा 31 मेपर्यंत असणार आहे.

त्यामुळे उद्यापासून राज्यात चौथ्या टप्प्यातील लॉकडाऊनला सुरुवात होणार आहे. कोरानाचा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य सरकारनं हा मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारनं आदेश काढून यासंदर्भातली माहिती दिली आहे.

याआधी सलग तीन वेळा लॉकडाऊनला मुदतवाढ करण्यात आली होती. चौथ्या टप्प्यात काय बदल केले जाणार आहे, याबद्दल लवकरच केंद्र सरकार घोषणा करणार आहे. त्यामुळे केंद्राच्या नियमावलीकडे सगळ्यांच लक्ष लागून राहिलं आहे.

लॉकडाऊनबाबत महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांची शुक्रवारी बैठक पार पडली होती. या बैठकीत लॉकडाऊन वाढवण्याविषयी निर्णय झाल्याची माहिती आहे. देशात 25 मार्चपासून पहिला लॉकडाऊनचा टप्पा सुरु झाला. 21 दिवसांचा पहिला टप्पा 14 एप्रिलला संपला. दुसरा लॉकडाऊन 15 एप्रिल ते 3 मे असा जाहीर झाला होता. लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा 3 मे रोजी सुरु झाला आणि 17 मेपर्यंत होता. आता 17 मेनंतर चौथ्या लॉकडाऊनबाबत प्रत्येक राज्याने आढावा घेऊन सूचना द्यावा, असे पंतप्रधानांनी सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगितले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यानं आदेश काढून 31 मेपर्यंत चौथा लॉकडाऊन जाहीर केला आहे.

Government of Maharashtra extends lockdown till May 31 for containment of COVID19. pic.twitter.com/qjJOfEj6o0

— ANI (@ANI) May 17, 2020