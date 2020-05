पाकिस्तानातून करोडोंच्या टोळधाडी मुंबईत, मुंबईकरांमध्ये दहशत ! खरं काय जाणून घ्या..

मुंबई - मुंबईच्या पूर्व द्रुतगती महामार्गालागत टोळधाड आल्याचे व्हिडीओ आणि फोटो वाऱ्यासारखे व्हायरल झाले. मुबईसह ठाण्यातही आज टोळधाडीच्या अफवेने खळबळ माजली. होय, ती अफवाच होती. टोळधाडीने खडबडून जाग्या झालेल्या पालिकेच्या यंत्रणेने व्हिडीओ आणि फोटो फेक असल्याचे स्पष्ट केल्याने नागरिकांच्या जीवात जीव आला.

ठाण्यापासून मुंबईपर्यंत या टोळधाडीच्या व्हिडीओ आणि फोटोनी धुमाकूळ घातला. बातमी वाऱ्यासारखी दोन्ही शहरात पसरली. पूर्व द्रुतगती महामार्गालगत राहणाऱ्या इमारतींमधील रहिवाशांनी आज दारे खिडक्या बंद केल्या होत्या.

मोठी बातमी: महाराष्ट्रात असा असेल लॉकडाऊन 5.0; जयंत पाटलांनी दिले संकेत...

Hey guys, #locust have reached #Mumbai #Maharastra My aunt, staying in Kolaba sent me this video

Please shut your windows too... If they are not letting you go out, you don't let them come in too #Locustsattack pic.twitter.com/vjbLud8x7C

— Neetu Chandra Srivastava (@Neetu_Chandra) May 28, 2020