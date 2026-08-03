मुंबई

लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या कन्या शकुंतलाबाई सपताल यांचे निधन

वयाच्या ९२व्या वर्षी अखेरचा श्वास; अण्णा भाऊंच्या साहित्य, सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्याच्या त्या अखेरच्या साक्षीदार
Shakuntalabai Saptal, the second daughter of Lokshahir Annabhau Sathe and a witness to his literary, cultural and political journey, passed away at the age of 92 in Nalasopara.

Shakuntalabai Saptal, the second daughter of Lokshahir Annabhau Sathe and a witness to his literary, cultural and political journey, passed away at the age of 92 in Nalasopara.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या द्वितीय कन्या शकुंतला अजित सपताल यांचे नालासोपारा येथील रुग्णालयात रविवारी, 2 ऑगस्ट रोजी पहाटे २.४५ वाजता प्रदीर्घ आजाराने वयाच्या ९२ व्या वर्षी दु:खद निधन झाले. त्यांना ब्रेनस्टोक झाल्यानंतर गेले काही दिवस त्याच रुग्णालयातच उपचार घेत होत्या. त्या अलिकडे नालासोपारा येथे प्रशांत या मुलाच्या घरी रहात होत्या.

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