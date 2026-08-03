लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या कन्या शकुंतलाबाई सपताल यांचे निधन

मुंबई : लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या द्वितीय कन्या शकुंतला अजित सपताल यांचे नालासोपारा येथील रुग्णालयात रविवारी, 2 ऑगस्ट रोजी पहाटे २.४५ वाजता प्रदीर्घ आजाराने वयाच्या ९२ व्या वर्षी दु:खद निधन झाले. त्यांना ब्रेनस्टोक झाल्यानंतर गेले काही दिवस त्याच रुग्णालयातच उपचार घेत होत्या. त्या अलिकडे नालासोपारा येथे प्रशांत या मुलाच्या घरी रहात होत्या..त्यांचे अंत्यसंस्कार जवळच्या नातेवाईकांच्या उपस्थितच काल नालासोपारा येथे उरकण्यात आले. त्यांच्या पश्चात संजय, राजेश, प्रशांत ही मुले, मुलगी नंदिनी व नातवंडे आहेत. त्यांचा विवाह इस्लामपूर येथील शिक्षित तरुण अजित सपताल यांच्या सोबत कॉ. अण्णा भाऊ साठे यांनीच करून दिला होता..शकुंतलाबाई या त्यांच्या बालपणी कम्युनिस्ट पक्षाच्या बाल संघात व सांस्कृतिक कला पथकात, जेष्ठ बहिण कॉ.शांताबाई, रोझा डांगे, कमल व सत्येंद्र मोरे, प्रभाकर मिरजकर, सुमन मोकाशी (संझगिरी) आदी. बाल कार्यकर्त्यांसह सांस्कृतिक कलापथकात सक्रिय होत्या. तसेच पक्षाच्या मुखपत्रांची विक्री करण्यात आपली आई कॉ. जयवंताबाई साठे यांच्या समवेत आघाडीवर असत..लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे चिराग नगरात भुमिगत असताना त्यांना पोलिसी ससेमारा चुकवून कम्युनिस्ट पक्षाचे साहित्य, पत्रक त्या गुपचूप भेटून देत असत.अण्णा भाऊ साठेंच्या अनेक कथा, कादंबऱ्याच्या त्या प्रथम वाचक असत. अण्णा भाऊंचे अक्षर गिचमिड असल्याने, त्यात त्या सुधारणा करीत असत. त्यांना स्वतःलाही लिखाणाची व साहित्याची आवड असल्याने त्यांनी अण्णा भाऊ साठे यांच्या निधनानंतर अण्णा भाऊंच्या विषयी अविस्मरणीय आठवणींचे लेखनही काही दिवाळी अंकात केले होते. त्यातील अण्णा भाऊ साठेंच्या गाजलेल्या "फकिरा" कादंबरी लेखनासंदर्भातील आठवण तर खूपच ह्रदयद्रावक शब्दात त्यांनी लिहिली होती. त्यांना अण्णा भाऊ साठेंच्या साहित्याची व त्यांच्या राजकीय कार्याची चांगली जाण, समज होती. अण्णा भाऊ साठे यांनी त्यांचे एक पुस्तकही शकुंतलाबाई व शांताबाई या मुलींना अर्पण केली आहे..त्या लोकशाहीर कॉम्रेड अण्णा भाऊ साठेंच्या सामाजिक, सांस्कृतिक व व्यक्तिगत कौटुंबिक जीवनाच्या अखेरच्या एकमेव साक्षीदार होत्या. त्यांच्या निधनाबद्दल जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, लोक सांस्कृतिक मंच, विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ व डाव्या, पुरोगामी चळवळी तर्फे अभिवादन करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.