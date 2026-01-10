मुंबई

Sangram Patil: सरकारविरोधी भूमिकेची किंमत? लंडनहून मुंबईत उतरताच डॉ. संग्राम पाटील यांना अटक; प्रकरण चर्चेत

Doctor Sangram Patil News: महाराष्ट्रीयन वंशाचे ब्रिटिश नागरिक डॉ. संग्राम पाटील यांना आज, शनिवार, १० जानेवारी रोजी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने ताब्यात घेतले.
लंडनस्थित अनिवासी भारतीय लेखक आणि डॉक्टर संग्राम पाटील यांना मुंबई विमानतळावर उतरताच पोलिसांनी ताब्यात घेतले. डॉ. पाटील हे सोशल मीडियावर केंद्रातील मोदी सरकारविरुद्ध स्पष्ट मतांसाठी आणि टीकात्मक भूमिकेसाठी ओळखले जातात. सरकारविरुद्ध त्यांच्या सततच्या सक्रियतेमुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.

