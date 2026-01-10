Sangram Patil: सरकारविरोधी भूमिकेची किंमत? लंडनहून मुंबईत उतरताच डॉ. संग्राम पाटील यांना अटक; प्रकरण चर्चेत

लंडनस्थित अनिवासी भारतीय लेखक आणि डॉक्टर संग्राम पाटील यांना मुंबई विमानतळावर उतरताच पोलिसांनी ताब्यात घेतले. डॉ. पाटील हे सोशल मीडियावर केंद्रातील मोदी सरकारविरुद्ध स्पष्ट मतांसाठी आणि टीकात्मक भूमिकेसाठी ओळखले जातात. सरकारविरुद्ध त्यांच्या सततच्या सक्रियतेमुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे..कोविड-१९ महामारीच्या काळात डॉ. संग्राम पाटील यांनी लक्षणीय लक्ष वेधले. त्यांनी YouTube द्वारे लोकांना वैद्यकीय मार्गदर्शन केले. ते एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ते देखील आहेत. मानवाधिकार कार्यकर्ते अधिवक्ता असीम सरोदे यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे त्यांच्या अटकेची माहिती सार्वजनिक केली. वकील असीम सरोदे यांच्या म्हणण्यानुसार , डॉ. पाटील लंडनहून मुंबईत येताच पोलिसांनी त्यांना विमानतळावर ताब्यात घेतले. .Priyanka Damle: बदलापूरच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रियांका दामले बिनविरोध; शिवसेना शिंदे गट विरोधकाची भूमिका बजावणार.त्यांना आणि त्यांच्या पत्नीला पहाटे २ वाजल्यापासून चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले. सरोदे यांनी ही कृती अन्याय्य आणि त्रासदायक असल्याचे वर्णन केले. ते म्हणाले, "चांगल्या वर्तनाच्या जामीनपत्रावर स्वाक्षरी करून आणि काही अटी लादल्यानंतर पोलीस त्यांना सोडतील अशी शक्यता आहे. आम्ही कायदेशीर मदत करण्यास तयार आहोत. परंतु कोणत्याही राजकीय दबावाखाली पोलिसांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करू नये.".Thane Politics: अंबरनाथमध्ये सत्तेचा गेम फिरला! ३२ नगरसेवकांसह शिवसेना शिंदे गटाचा दावा; काँग्रेसची साथ भाजपला महागात.डॉ. पाटील यांच्या अटकेच्या बातमीने सोशल मीडिया आणि राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध केला आणि सरकारला विचारले की, "भारतात लोकशाही अजूनही जिवंत आहे का?" ते म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या डॉक्टर आणि स्पष्टवक्त्याला विमानतळावर अशा प्रकारे ताब्यात ठेवणे देशाच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवते. काँग्रेसने मुंबई पोलीस आणि गृहमंत्रालयाने डॉ. पाटील यांना कोणत्या आरोपांखाली ताब्यात घेण्यात आले याचे स्पष्टीकरण तातडीने द्यावे अशी मागणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.