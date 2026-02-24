मुंबई

Panvel Traffic: जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर वाहतूक कोंडी! पनवेलजवळ भलामोठा कंटेनर मधोमध अडकला, दोन्ही बाजूला वाहनांच्या रांगा..

Old Mumbai Pune route blocked for hours: पनवेलजवळ कंटेनर अडकल्याने महामार्गावर वाहतूक ठप्प, प्रवाशांना मनस्ताप
Traffic Chaos Near Panvel as Container Blocks Old Mumbai-Pune Highway

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-अमित गवळे

पाली: जुना मुंबई-पुणे महामार्गावर मंगळवारी (ता. २४) पहाटेच्या सुमारास भीषण वाहतूक कोंडी पाहायला मिळाली. पनवेल जवळील काळोखे गावाच्या हद्दीत एक भलामोठा कंटेनर रस्त्याच्या मधोमध अडकल्याने या मार्गावरील दोन्ही बाजूची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती.

Mumbai
Raigad
road accident
Traffic
panvel
Mumbai Pune transport update

