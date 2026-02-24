Panvel Traffic: जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर वाहतूक कोंडी! पनवेलजवळ भलामोठा कंटेनर मधोमध अडकला, दोन्ही बाजूला वाहनांच्या रांगा..

-अमित गवळे पाली: जुना मुंबई-पुणे महामार्गावर मंगळवारी (ता. २४) पहाटेच्या सुमारास भीषण वाहतूक कोंडी पाहायला मिळाली. पनवेल जवळील काळोखे गावाच्या हद्दीत एक भलामोठा कंटेनर रस्त्याच्या मधोमध अडकल्याने या मार्गावरील दोन्ही बाजूची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...पहाटे साडेसहाच्या सुमारास हा मोठा कंटेनर येथील जोड रस्त्याच्या भागातून वळण घेत असताना म्हणजे रस्ता ओलांडताना या भल्या मोठ्या कंटेनरचा खालचा भाग रस्त्याला घासून अडकल्याने हा कंटेनर दोन्ही मार्गीकेच्या मधोमध अडकून पडला. परिणामी पनवेलकडे जाणारी आणि पनवेलकडून पुण्याच्या दिशेला जाणारी दोन्ही बाजूंची वाहतूक पूर्णतः थांबली..\rसकाळची वेळ असल्याने महामार्गावर अवजड वाहने आणि कामानिमित्त बाहेर पडणाऱ्या प्रवासी वाहनांची मोठी संख्या होती. कंटेनर अडकल्याने दोन्ही बाजूंना साधारण २ ते ३ किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...यामुळे कामावर जाणारे चाकरमानी, विद्यार्थी आणि इतर प्रवाशांना सकाळच्या वेळी मोठ्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागले. प्रशासनाकडून हा अडकलेला कंटेनर बाजूला करण्याचे प्रयत्न सुरू असून, त्यानंतरच या मार्गावरील वाहतूक सुरळीत होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.