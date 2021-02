मुंबईत हरवलेला मोबाईल थेट १७ महिन्यांनंतर सापडला कर्नाटकमध्ये

मुंबई: माटुंगामधील रुईया कॉलेजमध्ये अंतिम वर्षात शिक्षण घेत असलेल्या धनश्री ध्येर्यशील शितोळे या विद्यार्थिनीचा सप्टेंबर 2019 मध्ये मोबाईल चोरीला गेला होता. धनश्री ही विद्यार्थिनी घाटकोपर असल्फा येथे राहत असून माटुंगा येथील रुईया कॉलेज मध्ये अंतिम वर्षात शिक्षण घेत आहे. सप्टेंबर 2019 मध्ये धनश्री रुईया कॉलेज सुटल्या नंतर दादर रेल्वे स्थानकात मैत्रिणीच्या आईची बाहेर गावाची तिकीट बुकिंसाठी गेली असता त्या दरम्यान दादर जिना चढत असताना गर्दीत मोबाईल लंपास केल्याचे तिच्या लक्षात आले. मोबाईल चोरी झाल्याबाबत तिने दादर रेल्वे पोलिसांत तक्रार दाखल केली. मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक एम ए इनामदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिनेश चव्हाण , मनोज भगत , अनिलकुमार खाडे , संतोष जाधव , दीपक साळवे यांनी या चोरी बाबत अधिक तपास केला. 17 महिन्यानंतर रेल्वे पोलिसांना कर्नाटकमध्ये चोराचा सुगावा लागला. कर्नाटक येथून सफीउल्ला नसरउल्ला शेख ( 57 ) या आरोपीस पोलिसांनी बेड्या ठोकून त्यास अटक केले आहे. त्याच्यावर कलम 379 , 411 नुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. हेही वाचा- Covid-19: खासगी रुग्णालयाचे दर नियंत्रणासाठी मोहीम सुरु दरम्यान 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक एम ए इनामदार यांनी रेड मी वाय 2 हा चोरीस गेलेला मोबाईल धनश्रीला तिच्या स्वाधीन करण्यात आला. --------------------- (संपादन- पूजा विचारे) lost mobile phone was found in Mumbai after 17 months in Karnataka

