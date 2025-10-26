मुंबई

Arabian Sea Low Pressure : अरबी समुद्रात पुन्हा कमी दाबाचा पट्टा! महाराष्ट्रात आणखी किती दिवस पाऊस पडणार?

Arabian Sea : अरबी समुद्रात पुन्हा एकदा कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला असून, त्यामुळे कोकण, कोल्हापूर, सांगलीसह महाराष्ट्रातील अनेक भागात पावसाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. पाऊस आणखी काही दिवस कायम राहणार.
Maharashtra Rain Update : अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने समुद्रात वादळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दक्षिणेकडील वाऱ्याचा वेग वाढल्याने हर्णे बंदरातील मासेमारी पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. बिघडलेल्या हवामानामुळे समुद्रात उंच लाटा उसळत असून, जोरदार वारे वाहत आहेत. त्यामुळे मच्छीमारांनी आपल्या नौका किनाऱ्यावर आणत सुरक्षिततेसाठी आंजर्ले खाडी, सुवर्णदुर्ग किल्ल्याच्या आडोशाला व हर्णे बंदरात शाकारल्या आहेत. वातावरण शांत होत नाही तोपर्यंत समुद्रात मासेमारी कठीण आहे असे मच्छीमारांनी सांगितले.

