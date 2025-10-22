मुंबई

Government Employees: सरकारी कर्मचाऱ्यांची माहिती क्लिकवर! सेवापुस्तिकांचे डिजिटायझेशन; नियुक्तीपासून निवृत्तीपर्यंतच्या नोंदी

Government Employees Digitization of Service Booklets : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व नोंदी डिजिटल करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. यात नियुक्तीपासून सेवानिवृत्तीपर्यंतचे सर्व व्यवहारांचे डिजिटायझेशन होणार आहे.
मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती जवळ आल्यानंतर सेवापुस्तिकेची पडताळणी करावी लागते. बऱ्याचदा यात वेळ गेल्यास त्याचा परिणाम त्यांना मिळणारे निवृत्तीवेतन तसेच निवृत्तीनंतरच्या लाभांवर होत असतो. याला पर्याय म्हणून आता कर्मचाऱ्यांच्या सेवासंबंधीच्या सर्व नोंदी पूर्णपणे डिजिटल करण्याचे पाऊल सरकारने उचलले आहे.

