Government Employees: सरकारी कर्मचाऱ्यांची माहिती क्लिकवर! सेवापुस्तिकांचे डिजिटायझेशन; नियुक्तीपासून निवृत्तीपर्यंतच्या नोंदी

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती जवळ आल्यानंतर सेवापुस्तिकेची पडताळणी करावी लागते. बऱ्याचदा यात वेळ गेल्यास त्याचा परिणाम त्यांना मिळणारे निवृत्तीवेतन तसेच निवृत्तीनंतरच्या लाभांवर होत असतो. याला पर्याय म्हणून आता कर्मचाऱ्यांच्या सेवासंबंधीच्या सर्व नोंदी पूर्णपणे डिजिटल करण्याचे पाऊल सरकारने उचलले आहे..सामान्य प्रशासन विभागामार्फत ‘महा ई-ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट सिस्टीम’ ही यंत्रणा राबविण्यात येणार आहे. यात नियुक्तीपासून सेवानिवृत्तीपर्यंतचे सर्व व्यवहारांचे डिजिटायझेशन होणार असून एका क्लिकवर सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे..दिवाळीत गोड खाण्यावर ठेवा नियंत्रण! शरिरावरील दुष्परिणाम टाळण्यासाठी आहारतज्ज्ञांचा सल्ला .राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या पाच लाख ७० हजार आहे. जिल्हा परिषद स्तरावरील कर्मचारी मिळून १४ लाख ५० हजार कर्मचारी आहेत. मंत्रालयाला २००७मध्ये लागलेल्या आगीत अनेक कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नोंदवह्या नष्ट झाल्या होत्या. त्यामुळे आता कोणतीही आपत्ती ओढवल्यास सेवा नोंदवह्यांची समस्या निर्माण होऊ नये, त्या सुरक्षित राहाव्यात यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा सरकारी सेवांमधील वाढता वापर अनेकांना दिलासा देणारा आहे..मुंबई, पुण्यात स्वतंत्र सर्व्हरपहिल्या टप्प्यात प्रशासकीय विभागांतील अधिकारी व कर्मचारी, दुसऱ्या टप्प्यात विभागांच्या अधिनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयांतील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिकांचे डिजिटायझेशन केले जाईल. चार टप्प्यांत हे काम केले जाणार आहे. यासंदर्भातील माहितीचे संकलन मुंबई आणि पुण्यात स्वतंत्र सर्व्हरवर केले जाणार आहे..या डिजिटायझेशनमुळे सेवानिवृत्तीविषयक लाभ वेळेवर आणि सुलभरीत्या मिळणे शक्य होईल. डिसेंबरअखेरपर्यंत ही प्रणाली कार्यान्वित होणार आहे. प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाने चार सहसचिव/उपसचिवांना नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यांच्या अधिपत्याखाली विभागनिहाय कक्ष अधिकारी, सहाय्यक अधिकारी व मदत कक्षाची नेमणूक करण्यात आली आहे..जगातील पहिले आईस्क्रीम कधी आणि कुठे बनवले गेले? .प्रक्रियेविषयी प्रणालीवर डेटा एन्ट्रीची प्रक्रिया ३ नोव्हेंबरपासून सुरू होईलमंत्रालयीन विभागांनी अद्ययावत सेवापुस्तिकांच्या प्रती स्कॅन करून ‘महा ई-ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट सिस्टीम’वर अपलोड कराव्यातप्रत्येक कर्मचाऱ्यास त्याच्या ई-सेवापुस्तिकांची पीडीएफ प्रत उपलब्ध करून दिली जाईलई-सेवापुस्तिकांतील माहिती तपासल्यानंतर कर्मचाऱ्याच्या स्वाक्षरीने प्रमाणीकरण करण्यात येईलसंवेदनशील माहितीच्या सुरक्षेसाठी सर्व लॉगिन आयडी आणि पासवर्डची गोपनीयता काटेकोरपणे राखण्याचे निर्देश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.