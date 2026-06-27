मुंबई

TET चा पेपर फुटला, परीक्षा स्थगित, पण आता पुढं काय? पुन्हा नोंदणी अन् शुल्क भरावे लागणार? परिषदेने स्पष्टच सांगितलं!

MAHA TET Paper Leak Update : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने महत्त्वाची घोषणा करत उमेदवारांना दिलासा दिला आहे. परीक्षा परिषदेच्या उपायुक्त प्रिया शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली.
MAHA TET Paper Leak Update

MAHA TET Paper Leak Update

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता (टीईटी) परीक्षेचा पेपर फुटल्याच्या घटनेमुळे राज्यभरातील लाखो उमेदवारांना मोठा मानसिक धक्का बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने महत्त्वाची घोषणा करत उमेदवारांना दिलासा दिला आहे. आधीच नोंदणी केलेल्या कोणत्याही उमेदवाराला पुन्हाअर्ज करण्याची गरज नाही. तसेच नव्याने कोणतेही परीक्षा शुल्कही आकारले जाणार नसल्याचे परीक्षा परिषदेच्या उपायुक्त प्रिया शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

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