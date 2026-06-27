TET चा पेपर फुटला, परीक्षा स्थगित, पण आता पुढं काय? पुन्हा नोंदणी अन् शुल्क भरावे लागणार? परिषदेने स्पष्टच सांगितलं!

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता (टीईटी) परीक्षेचा पेपर फुटल्याच्या घटनेमुळे राज्यभरातील लाखो उमेदवारांना मोठा मानसिक धक्का बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने महत्त्वाची घोषणा करत उमेदवारांना दिलासा दिला आहे. आधीच नोंदणी केलेल्या कोणत्याही उमेदवाराला पुन्हाअर्ज करण्याची गरज नाही. तसेच नव्याने कोणतेही परीक्षा शुल्कही आकारले जाणार नसल्याचे परीक्षा परिषदेच्या उपायुक्त प्रिया शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले..प्रिया शिंदे यांनी सांगितले की, पेपरफुटी प्रकरणात उमेदवारांचा कोणताही दोष नसल्यामुळे त्यांच्यावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार टाकला जाणार नाही. सध्या या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. आतापर्यंत तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस करत आहेत..TET पेपरफुटी प्रकरणी पहिली कारवाई, भिवंडीतून तीन आरोपींना अटक; पेपर लीक करणारे हात नेमके कुणाचे? .राज्यातील ३७ शहरांमध्ये टीईटी परीक्षा होणार होती. यासाठी १,७२८ परीक्षा केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली होती आणि सुमारे ६ लाख १२५ उमेदवार परीक्षा देणार होते. मात्र, ठाणे-भिवंडी परिसरात प्रश्नपत्रिका लीक झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर परीक्षा तातडीने पुढे ढकलण्यात आली आहे. .परीक्षा परिषदेने सांगितले की, टीईटीसारखी परीक्षा आयोजित करण्यासाठी सुमारे तीन आठवड्यांची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. त्यामुळे नवीन तारखेचे नियोजन सुरू असून पुढील दोन ते तीन दिवसांत परीक्षेची सुधारित तारीख जाहीर केली जाईल, असी माहितीही त्यांनी दिली..आधी NEET अन् आता TET; महाराष्ट्रात पुन्हा पेपरफुटीचं ग्रहण, ठाण्यात पेपर लीक झाल्याने परीक्षा रद्द, लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य पुन्हा टांगणीला.पेपरफुटीमुळे अनेक उमेदवारांची मेहनत आणि नियोजन विस्कळीत झाले असले, तरी परीक्षा पारदर्शक आणि निष्पक्ष वातावरणातच घेण्याचा परिषदेचा निर्धार असल्याचे प्रिया शिंदे यांनी स्पष्ट केला. त्यामुळे उमेदवारांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर लक्ष ठेवावे, असे आवाहनही करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.