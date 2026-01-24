मुंबई

Fire Breaks Out at Mahape MIDC : नवी मुंबईतील महापे MIDC मध्ये अग्नितांडव, केमिकल कंपनीला भीषण आग; अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल

Fire Brigade Rushes to Navi Mumbai Spot : प्राथमिक माहितीनुसार या घटनेत अद्याप कोणतीही जिवितहानी झालेली नाही. मात्र, साहित्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे.
नवी मुंबईतील महापे MIDC मधील कंपनीला भीषण आग लागली आहे. यावेळी धुराचे आणि आगीचे लोळ पसरले आहेत. आगाीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. या आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. या आगीचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. नागरिकांनीही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली आहे.

