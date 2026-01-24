Fire Breaks Out at Mahape MIDC : नवी मुंबईतील महापे MIDC मध्ये अग्नितांडव, केमिकल कंपनीला भीषण आग; अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल

नवी मुंबईतील महापे MIDC मधील कंपनीला भीषण आग लागली आहे. यावेळी धुराचे आणि आगीचे लोळ पसरले आहेत. आगाीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. या आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. या आगीचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. नागरिकांनीही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, महापे एमआयडीसीतील डब्लू १७७ मध्ये ही आग लागली आहे. बीटा सेंट असं आग लागलेल्या कंपनीचं नाव आहे. प्राथमिक माहितीनुसार या घटनेत अद्याप कोणतीही जिवितहानी झालेली नाही. .Pune News : बावधनमधील विवा हॉल मार्क सोसायटीत फ्लॅटला भीषण आग; अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे अनर्थ टळला!.मात्र, साहित्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा एमआयडीसीचा परिसर असल्याने आजूबालूला इतर कंपन्या आहेत. त्यामुळे ही आग पसरू नये यासाठी अग्निशमन दलाकडून प्रयत्न केले जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.