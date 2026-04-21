Employees Strike: १७ लाख कर्मचाऱ्यांचा संप! सरकारी कार्यालये, शाळा, रुग्णालये ठप्प होणार; नेमकं कारण काय?

मुंबई : विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील सरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी असे १७ लाख कर्मचारी (ता. २१) बेमुदत संपावर आहेत. संपाच्या निर्णयावर कर्मचारी संघटना ठाम असल्याने शासकीय रुग्णसेवेसह सरकारी कामावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे..आमच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला नसल्याने संपावर जाण्याच्या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत, अशी माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस व समितीचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..'पंधरा दिवसांत तुमच्या मागण्यांबाबत मार्ग काढू', असे आश्वासन सरकारने डिसेंबरच्या नागपूर अधिवेशनात दिले होते. त्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. आमची चर्चेची दारे उघडी आहेत, असेही काटकर यांनी स्पष्ट केले. या संपात राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ सहभागी होणार आहे..या संपात राज्यातील सर्व शासकीय विभाग, रुग्णालये आणि संस्थांतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहभागी होणार असल्याची माहिती मध्यवर्ती महासंघाचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी आज दिली.....तर 'मेस्मा'!सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी परिपत्रक काढून शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा दिला आहे. संपकाळातील वेतनही त्यांना मिळणार नाही. अत्यावश्यक सेवांतील कर्मचारी संपावर जाणार असतील तर अशा कर्मचाऱ्यांवर 'मेस्मा'अंतर्गत कारवाई होईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.