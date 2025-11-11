मुंबई

Mumbai News : नाशिक, नागपूर जिल्हा बँकांना ८२७ कोटी भागभांडवल

ग्रामीण अर्थ पुरवठ्याच्या दृष्टीने बँकांच्या सक्षमीकरणाला सरकारचे प्राधान्य.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
मुंबई - नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना भागभांडवल म्हणून ८२७ कोटी रुपये देण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली. यात नाशिक जिल्हा बँकेला ६७२ कोटी, नागपूर जिल्हा बँकेला ८१ आणि धाराशिव जिल्हा बँकेला ७४ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

Bank
Nashik
Nagpur
maharashtra
state government
rbi
administrative office

