Cabinet Decision: शहरात उपचार सोपे, गावात सुविधा वाढणार... मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लोककेंद्रित महत्त्वाचे निर्णय!

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध विभागांच्या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. सार्वजनिक आरोग्य, न्याय, शिक्षण, महसूल, ग्रामविकास आदी क्षेत्रांत नागरिकांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात आले. यात शहरी भागातील आरोग्य सुविधांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी शहरी आरोग्य आयुक्तालयाची स्थापना आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय उभारण्याचा समावेश आहे..मंत्रिमंडाळाच्या बैठकीतील विभागानुसार निर्णय!सार्वजनिक बांधकाम विभाग: विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका (VAMMC) प्रकल्पासाठी हुडकोकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जास शासन हमी देण्यात आली. हे कर्ज महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला भूसंपादन खर्चासाठी वापरता येणार आहे.उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग: नागपूर येथील लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठाला (एलआयटी) २०२५-२६ ते २०२९-३० या कालावधीसाठी दरवर्षी ७ कोटी रुपये (चार हप्त्यांत) निधी देण्यात येणार. १९४२ मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रात नावाजलेली आहे. तसेच, चंद्रपूर जिल्ह्यातील मुल येथे ३०० प्रवेशक्षमतेचे नवीन शासकीय तंत्रनिकेतन सुरू होणार; यासाठी ३९ शिक्षक व ४२ शिक्षकेतर पदे निर्माण करण्यास मान्यता..महसूल विभाग: सोलापूर जिल्ह्यातील कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे असंघटित कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ३० हजार घरांच्या प्रकल्पास अनर्जित रक्कम, नजराणा व अकृषिक करात सवलत. वाशिम जिल्ह्यातील वाईगोळ (ता. मानोरा) येथे १.५२ हे.आर. शासकीय जागा ग्रामपंचायतीला भक्तनिवास व यात्रेकरूंसाठी विनामूल्य. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील वांद्रे (ता. अंधेरी) येथे ६४८ चौ.मी. भाडेपट्ट्याच्या जागेसमोरील ३९५ चौ.मी. भूखंडावर सोयी-सुविधा पुरवठा. अकृषिक कर व जमीन वापर परवानगीच्या तरतुदीत सुधारणा; महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये दुरुस्ती.विधि व न्याय विभाग: पुणे जिल्ह्यातील घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) व शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापन; पदनिर्मितीला मान्यता. पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालयासाठी न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी पदे..Mumbai News : हाताला मेहंदी लावली म्हणून विद्यार्थीनीला वर्गातून बाहेर काढलं, पालकांची शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रार....\n.'महाराष्ट्र आर्क लिमिटेड' बंदवित्त विभाग: राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी 'महाराष्ट्र आर्क लिमिटेड' बंद करण्यास मंजुरी. सप्टेंबर २०२२ मध्ये केंद्राच्या धर्तीवर स्थापन, पण रिझर्व्ह बँकेने २०२३ मध्ये परवाना नाकारल्याने कामकाज अशक्य.ग्राम विकास विभाग: ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी करवसुली अटीत सुधारणा; कर्मचाऱ्यांना दिलासा.मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जामत्स्यव्यवसाय विभाग: मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्याने मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धकांना अल्पमुदत कर्जावर ४% व्याज परतावा.अल्पसंख्याक विकास विभाग: गुरु तेग बहादूर साहिबांच्या ३५० व्या शहीदी समारोहासाठी ९४.३५ कोटी निधी; नांदेड, नागपूर, रायगडसह राज्यभर कार्यक्रम..फ्रंटलाइन वर्कर्सच्या मानधनात वाढसामान्य प्रशासन विभाग: 'महाराष्ट्र जनविश्वास अध्यादेश, २०२५' मधील तरतुदीत सुधारणा.सार्वजनिक आरोग्य विभाग: महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजनेत उपचार यादीत सुधारणा. आयुष्मान कार्ड वितरण करणाऱ्या फ्रंटलाइन वर्कर्सच्या मानधनात वाढ. शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन; विकेंद्रीकरणाने नागरिकांना आरोग्य सुविधा सहज. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील १४ मार्च २०२४ पर्यंत १० वर्ष सेवा पूर्ण कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित पदावर समायोजन; ग्रामविकास विभागातील रिक्त पदांचा समावेश.नियोजन विभाग: परशुराम, महाराणा प्रताप व वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळांच्या योजनांना मंजुरी.वैद्यकीय शिक्षण विभाग: बारामती येथील अहिल्यादेवी होळकर वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ५ सहयोगी प्राध्यापक पदे.नगरविकास विभाग: वर्धा शहरातील रामनगर भूखंडधारकाला कायम मालकी हक्क..Mumbai News: अबू जुंदालविरुद्ध खटला होणार सुरू, २६/११ दहशतवादी हल्ला प्रकरण.