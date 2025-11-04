मुंबई

Cabinet Decision: शहरात उपचार सोपे, गावात सुविधा वाढणार... मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लोककेंद्रित महत्त्वाचे निर्णय!

Maharashtra Cabinet Meeting | मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांनी शहरी आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य व न्याय सुविधांचा विस्तार होणार आहे. आजच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
devendra fadnavis ajit pawar eknath shinde

devendra fadnavis ajit pawar eknath shinde

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध विभागांच्या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. सार्वजनिक आरोग्य, न्याय, शिक्षण, महसूल, ग्रामविकास आदी क्षेत्रांत नागरिकांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात आले. यात शहरी भागातील आरोग्य सुविधांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी शहरी आरोग्य आयुक्तालयाची स्थापना आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय उभारण्याचा समावेश आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Ajit Pawar
Mumbai
Eknath Shinde
Cabinet Meeting

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com