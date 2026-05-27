Maharashtra Cabinet Delhi visit: दिल्लीत महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची धडक; साखर, कांदा आणि जलजीवन मिशनवर निर्णायक बैठक, शेतकरी आणि पाणी प्रश्नांवर मंथन

मुंबई : महाराष्ट्रातील साखर उद्योग, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि राज्यातील 'जलजीवन मिशन'च्या कामांना गती देण्यासाठी राज्याचे निम्मे मंत्रिमंडळ बुधवारी (ता. २७) दिल्लीत धडकणार आहे. याच दौऱ्यात केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील जलजीवन मिशनचा आढावा घेतला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून साखर आणि कांद्याच्या आर्थिक संकटावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी भेटीची वेळ मागितली आहे. त्यानंतर फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, आमदार जयंत पाटील, अभिमन्यू पवार, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील तसेच या खात्यांचे राज्यमंत्री आणि त्या-त्या विषयांतील तज्ज्ञ उपस्थित राहणार आहेत. देशाच्या एकूण साखर उत्पादनात ३४ टक्के वाटा उचलणाऱ्या महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या साखर उद्योगाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शहा यांच्याकडे याबाबतीत बैठक घेण्याची मागणी केली होती. तसेच या बैठकीत साखर, इथॅनॉल उद्योगासह कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नाकडेही लक्ष वेधण्यात आले होते. या सर्व विषयाच्या अनुषंगाने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.