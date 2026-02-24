मुंबई

Lawrence Bishnoi gang threat : खळबळजनक! महाराष्ट्रातील काँग्रेस आमदाराला लॉरेन्स बिश्नोई गँगकडून जीवे मारण्याची धमकी

esakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Maharashtra Congress MLA Sajid Khan Pathan receives death threat : लॉरेन्स बिश्नोई टोळीच्या धमक्यांचे सत्र सुरूच आहेत. बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंह व दिग्दर्शक रोहित शेट्टीसह काही कलाकारांना धमक्या दिल्यानंतर आता या गँगने राजकीय नेत्यांना टार्गेट करणं सुरू केल्याचे दिसत आहे. कारण, सध्या हाती आलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील एका काँग्रेस आमदारानेही लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने त्यांना धमकी दिल्याचा दावा करून खळबळ उडवून दिली आहे.  त्यांनी दावा केला आहे की या टोळीने त्यांना जीवे मारण्याची धमकी देत, तब्बल १० कोटी रुपयांची खंडणी मागितली आहे. तर यावरून त्यांनी राज्य सरकारला जाब विचारला असून, सुरक्षा व्यवस्था कुठे आहे असा सवाल केलाय.

महाराष्ट्रातील काँग्रेस आमदार साजिद खान पठाण यांनी आज (मंगळवार) मुंबईत दावा केला की, त्यांना लॉरेन्स बिश्नोई टोळीकडून धमक्या मिळाल्या आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, "१७ फेब्रुवारी रोजी मी जेवत असताना अचानक मला एक फोन आला. फोन करणाऱ्याने स्वतःला लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित असल्याचे सांगितले आणि म्हणाला, 'आधी मी कोण आहे ते शोधा. ज्याप्रमाणे आम्ही प्रमुख लोकांना मारले आहे, त्याचप्रमाणे जर तुम्ही १० कोटी रुपये दिले नाहीत तर आम्ही तुम्हालाही मारू.

तर आमदार पठाण पुढे म्हणाले, "मी फक्त एक आमदार आहे, उद्योगपती किंवा करोडपती नाही. मी लोकांच्या प्रेमाने आणि पाठिंब्याने निवडून आलेला प्रतिनिधी आहे आणि त्यांच्यासाठी काम करतो. तरीही, मला आणि माझ्या कुटुंबाला जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. एवढच नाहीतर धमकीत त्यांनी असेही म्हटले आहे की,  आज नाहीतर उद्या जिथे दिसाल, तिथेच गोळ्या घालू."

Congress spokesperson assaulted Video : काँग्रेस प्रवक्त्यास पुण्यात मारहाण!, प्रदेशाध्यक्ष सपकाळांनी ट्वीट केला घटनेचा व्हिडिओ

यानंतर काँग्रेस आमदार साजिद खान पठाण यांनी पोलिस तक्रार दाखल करण्याबाबत बोलताना सांगितले की, "मी या प्रकरणात अकोला पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. १७ फेब्रुवारी रोजी एफआयआर देखील नोंदवण्यात आला. अकोला पोलिसांनी मला आणि माझ्या कुटुंबाला सुरक्षा पुरवली आहे."

