Maharashtra Dam Storage: राज्यातील धरणांमध्ये २३ टक्के पाणीसाठा कमी; गेल्या वर्षीच्या तुलनेतील स्थिती, मराठवाड्यातील जलसाठ्याची स्थिती चिंताजनक

मुंबई: राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठ्यात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत मोठी घट झाली असून तीन नोव्हेंबरअखेर राज्यातील ३ हजार ४२ धरणांमध्ये ९६६.६१ टीएमसी म्हणजेच ६७ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी हा साठा १,३०८.१० टीएमसी म्हणजे ९० टक्के होता. त्यामुळे यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत पाणीसाठ्यात २३ टक्क्यांची घट झाली आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील धरणांची स्थिती गंभीर असून काही जिल्ह्यांमध्ये पाणीसाठा दहा टक्क्यांच्या आसपास किंवा त्यापेक्षाही कमी आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...जलसंपदा विभागाने आज मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर केलेल्या अहवालातून पाण्याची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील १३८ मोठ्या धरणांमध्ये ७६२.३९ टीएमसी (७४ टक्के), २६६ मध्यम धरणांमध्ये १२०.८६ टीएमसी (५९ टक्के), तर २ हजार ६३८ लघु प्रकल्पांमध्ये ८३.३५ टीएमसी (३८ टक्के) पाणीसाठा आहे. गतवर्षी मोठ्या धरणांमध्ये ९७ टक्के, मध्यम धरणांमध्ये ८२ टक्के आणि लघुप्रकल्पांमध्ये ६६ टक्के पाणीसाठा होता..जिल्हानिहाय आकडेवारीनुसार धाराशिवमध्ये केवळ सहा टक्के, जालन्यात सात टक्के, बीड आणि लातूरमध्ये प्रत्येकी दहा टक्के, तर परभणीत १४ टक्के पाणीसाठा आहे. याउलट नाशिक जिल्ह्यात ९१ टक्के, पालघरमध्ये ९० टक्के, कोल्हापूरमध्ये ८८ टक्के आणि ठाण्यात ८७ टक्के पाणीसाठा आहे.मुंबई आणि ठाणे महानगरपालिकांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या सहा प्रमुख धरणांमध्ये एकत्रित ८८ टक्के पाणीसाठा आहे. गतवर्षी याच दिवशी हा साठा ९७ टक्के होता. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील पाणीसाठ्यातही नऊ टक्क्यांची घट नोंदविण्यात आली आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.जायकवाडी ७२ टक्के, उजनी ६७ टक्केराज्यातील प्रमुख धरणांपैकी गोसीखुर्द धरण पूर्ण क्षमतेने भरले असून, भंडारदरा धरणात ९२ टक्के, कोयना धरणात ८२ टक्के, तर उजनी धरणात ६७ टक्के पाणीसाठा आहे. मात्र, गेल्या वर्षी याच दिवशी जायकवाडी आणि उजनी धरणे पूर्ण क्षमतेने भरलेली होती. यंदा जायकवाडीत ७२ टक्के, तर उजनीत ६७ टक्के पाणीसाठा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.