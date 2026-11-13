Maharashtra Drought: राज्यात दुष्काळाचा मोठा फटका! ६२ हजार कोटींचे पीक नुकसान; ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर

मुंबई : मॉन्सूनच्या पावसाने दिलेली ओढ आणि अनियमिततेमुळे यंदा राज्यातील कृषी क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. कृषी विभागाच्या ‘प्राथमिक’ अंदाजानुसार, या दुष्काळामुळे राज्यात ६२ हजार कोटी रुपयांच्या शेतपिकांचे नुकसान झाले आहे. ३५८ पैकी ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, पंचनाम्याची प्रक्रिया आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) छाननीनंतर नुकसानीचा हा आकडा वाढण्याची शक्यता प्रशासकीय सूत्रांनी व्यक्त केली आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.राज्यात यंदा सरासरीच्या तुलनेत १८ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. मराठवाड्यात ही तूट ३९ टक्क्यांहून अधिक असल्याने तेथील परिस्थिती अत्यंत विदारक झाली आहे. पाण्याच्या तीव्र दुर्भीक्ष्यामुळे उभी पिके करपून गेली आहेत, तर काही भागांत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. .दुष्काळामुळे राज्यातील सुमारे एक कोटी ४१ लाख ५३ हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित झाली आहेत. मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग आणि कांदा या प्रमुख खरीप पिकांसह संत्री, मोसंबी, डाळिंब व केळी यांसारख्या नगदी फळबागांचा समावेश आहे. सद्य:स्थितीत राज्यातील सुमारे ८५ टक्के भाग दुष्काळाच्या छायेत असून, बाधित तालुक्यांच्या संख्येत आणखी वाढ होण्याची भीती मदत व पुनर्वसन विभागाने व्यक्त केली आहे..मदतीसाठी केंद्राकडे प्रस्तावशेतकऱ्यांना या संकटातून सावरण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पहिल्या टप्प्यात ३१ हजार कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची मागणी केली आहे. या प्रस्तावित निधीपैकी सुमारे १५ हजार ३८६ कोटी रुपये केवळ कृषी क्षेत्रातील नुकसानीच्या भरपाईसाठी मागण्यात आले आहेत. सध्या समोर आलेली आकडेवारी प्राथमिक स्वरूपाची असून, सर्व बाधित क्षेत्रांचे पंचनामे आणि केंद्रीय पथकाच्या पाहणीनंतर नुकसानीची अंतिम आकडेवारी स्पष्ट होणार आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...राज्यात यंदा भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, पाण्याचे मोठे दुर्भीक्ष्य जाणवत आहे. आगामी काळ अधिक आव्हानात्मक असणार आहे. या संकटात शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. नुकसानीचे पंचनामे अंतिम टप्प्यात असून, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या निकषांनुसार भरपाई निश्चित करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे.- दत्तात्रेय भरणे, कृषिमंत्री .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.