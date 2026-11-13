मुंबई

Maharashtra Drought: राज्यात दुष्काळाचा मोठा फटका! ६२ हजार कोटींचे पीक नुकसान; ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर

State Seeks 31000 Crore Relief Package After Massive Crop Damage: दुष्काळामुळे महाराष्ट्रातील शेतीला मोठा फटका; १.४१ कोटी हेक्टरवरील पिके बाधित
Maharashtra Farmers Face Major Drought Crisis With 62000 Crore Crop Loss and 304 Talukas Declared Drought Hit Areas

Maharashtra Farmers Face Major Drought Crisis With 62000 Crore Crop Loss and 304 Talukas Declared Drought Hit Areas

sakal

सदानंद पाटील
Updated on

मुंबई : मॉन्सूनच्या पावसाने दिलेली ओढ आणि अनियमिततेमुळे यंदा राज्यातील कृषी क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. कृषी विभागाच्या ‘प्राथमिक’ अंदाजानुसार, या दुष्काळामुळे राज्यात ६२ हजार कोटी रुपयांच्या शेतपिकांचे नुकसान झाले आहे. ३५८ पैकी ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, पंचनाम्याची प्रक्रिया आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) छाननीनंतर नुकसानीचा हा आकडा वाढण्याची शक्यता प्रशासकीय सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Mumbai
Drought
weather-related crop losses

Related Stories

Drought-hit farmers in Pune district face extensive crop losses during the Kharif season.
Maharashtra Drought News Water Spring Discovered During Well Digging in Malunja Khurd Farmers Gather to Witness the Flow
Sangli crop damage assessment report
Maharashtra Farmer News Drought Assessment Completed on 80 Percent Crop Area Across 30608 Villages in 265 Talukas