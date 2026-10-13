मुंबई

Maharashtra Drought Survey: शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! ऐंशी टक्के क्षेत्राचे दुष्काळी पंचनामे; तीस हजार ६०८ गावांतील प्रक्रिया पूर्ण

Maharashtra Crop Damage Survey Completed in 30608 Villages: ६५ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट; पीक नुकसान पंचनाम्यांची मोठी प्रगती
Maharashtra Farmer News Drought Assessment Completed on 80 Percent Crop Area Across 30608 Villages in 265 Talukas

Maharashtra Farmer News Drought Assessment Completed on 80 Percent Crop Area Across 30608 Villages in 265 Talukas

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सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: राज्यातील कृषी विभागांतर्गत पीक पाहणी व नुकसान भरपाईच्या पार्श्वभूमीवर ‘ट्रीगर १’ लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये गतीने पंचनामे सुरू असून, आजअखेर राज्यातील एकूण २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रीगर १ लागू झाला असून, तेथील सुमारे ३२ हजार ९३६ गावांपैकी ३० हजार ६०८ गावांमध्ये पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. यानुसार राज्यात आतापर्यंत ७९ टक्के क्षेत्रावरील पंचनाम्याचे काम यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे.

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