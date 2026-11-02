मुंबई

पाणीपुरवठा योजनांना पुन्हा वीजपुरवठा, राज्यातील दुष्काळामुळे खंडित जोडणी पूर्ववत करण्याचा सरकारचा निर्णय

Maharashtra government: वीजबिलांमुळे वीजपुरवठा खंडित करण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची वीजजोडणी पूर्ववत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
Maharashtra Drought Relief

Maharashtra Drought Relief

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर थकीत वीजबिलांमुळे वीजपुरवठा खंडित करण्यात आलेल्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांची वीजजोडणी पूर्ववत करण्याचा निर्णय ऊर्जा विभागाने घेतला आहे. याबाबत राज्य सरकारने 'महावितरण'ला निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या ग्रामीण भागातील गावांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

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