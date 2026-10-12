मुंबई

Maharashtra Drought: ग्रामीण भागाला आधाराची गरज: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे प्रतिपादन; केंद्रीय पथकाची दुष्काळ पाहणी पूर्ण

Maharashtra Drought Survey Ends as CM Stresses Rural Support: दुष्काळग्रस्त भागांची केंद्रीय पथकाकडून पाहणी पूर्ण; मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे प्रतिपादन
Maharashtra Drought News Central Team Completes Ground Inspection as Chief Minister Highlights Need for Rural Relief and Support

Maharashtra Drought News Central Team Completes Ground Inspection as Chief Minister Highlights Need for Rural Relief and Support

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सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : ग्रामीण भागातील नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना पुढील सहा ते आठ महिने अधिक आधार देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. यासाठी रोजगारनिर्मिती, गरजूंपर्यंत अन्नधान्य पोहोचविणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि पशुधनासाठी चारा-पाणी उपलब्ध करून देण्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकासोबतच्या बैठकीत दिली. केंद्रीय पथकाकडून दुष्काळी भागातील परिस्थितीबाबतचा अहवाल केंद्र शासनाला सादर होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

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