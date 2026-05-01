Maharashtra Government : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने लंडनमध्ये 'अध्यासन'; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, विद्यार्थ्यांना मिळणार खास स्कॉलरशिप!

मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स संस्थेत अध्यासन स्थापनेच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे (Dr Babasaheb Ambedkar chair at LSE) बाबासाहेबांचे कार्य व विचार जगापर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचतील, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. .बुधवारी (ता. २९) राज्य मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला. या अध्यासनाच्या माध्यमातून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने डॉक्टरेटसाठी शिष्यवृत्ती देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे..लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे माजी विद्यार्थी धनंजय ठाकरे म्हणाले की, बाबासाहेब आंबेडकर हे खऱ्या अर्थाने जागतिक विचारवंत होते; मात्र या निर्णयामुळे आता त्यांच्या विचारांचे विविध पैलू जगापुढे पुन्हा नव्याने येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..केंद्रामागचा उद्देशया अध्यासन केंद्रामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जागतिक आयकॉन होतील, या दृष्टीने वाटचाल सुरू झाली आहे. या निर्णयाबद्दल सरकारचे अभिनंदन.-ज. वि. पवार, ज्येष्ठ साहित्यिकजागतिक प्रतिष्ठेच्या विद्यापीठात हे अध्यासन बाबासाहेबांचे विचार जगभर पोहोचवणारे केंद्र ठरेल, याचा आनंद आहे.-डॉ. राजकुमार बडोले, माजी सामाजिक न्याय मंत्री.