Maharashtra Farmer Relief: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्यात अग्रीम मदतीचे वाटप सुरू; बार्शीतील दहा जणांना पहिला लाभ

मुंबई- बार्शी : राज्य सरकारने घोषित केल्यानुसार दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी शेतकरी ओळख क्रमांक काढला आहे, त्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यांवर ही रक्कम थेट वर्ग करण्यात येत आहे. .Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.बुधवारपर्यंत हे वाटप पूर्ण होण्याची शक्यता असून, ई-केवायसी अपूर्ण असलेल्या शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करताच त्यांच्या खात्यावर तत्काळ मदत जमा केली जाईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाकडून देण्यात आली. मदत वितरणासाठी शासनाने एक स्वतंत्र पोर्टल विकसित केले असून, लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार करणे आणि माहिती अद्ययावत करण्याचे अधिकार तहसीलदारांच्या ‘लॉगिन’वर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. .पहिल्या टप्प्यात सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्याने यात आघाडी घेतली आहे. तांदुळवाडी या गावात प्रायोगिक तत्त्वावर १० खातेदारांना मदत देऊन या प्रक्रियेची सुरुवात करण्यात आली, ज्यामुळे बार्शी हा पहिला लाभार्थी तालुका ठरला आहे. सध्या राज्यातील सर्व ३०४ तालुक्यांत महसूल व कृषी विभागाची यंत्रणा माहिती संकलन आणि पडताळणीचे काम वेगाने करत आहे. .Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस.दरम्यान, ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप शेतकरी ओळख क्रमांक काढलेला नाही, त्यांनी लवकरात लवकर ‘ई-केवायसी’ पूर्ण करणे आवश्यक आहे. दिवाळीपूर्वी सर्व पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत आर्थिक मदत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. शासनाने जमा केलेली ही मदतीची रक्कम कोणत्याही बँकेने कोणत्याही वसुलीपोटी कापून घेऊ नये अशा कडक सूचना प्रशासनाने बँकांना दिल्या असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.