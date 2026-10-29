Maharashtra Farmer Relief: शेतकरी मदतीच्या जाचक अटी रद्द; दिवाळीपूर्वी खात्यांत सरसकट पाच हजार रुपये जमा होणार

मुंबई : सन २०२६ च्या खरीप हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे संकटात सापडलेल्या राज्यातील ३०४ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना अग्रिम मदत देताना घातलेल्या जाचक अटी व शर्ती रद्द करण्याचा निर्णय मदत व पुनर्वसन विभागाने घेतला आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, त्या सर्वांना सरसकट पाच हजार रुपयांचा तत्काळ अग्रिम मदत देण्याची घोषणा शासनाने केली होती. मात्र, सुरुवातीला काढलेल्या शासन निर्णयात मंत्री, खासदार, आमदार, सरकारी कर्मचारी, प्राप्तिकर दाते व निवृत्तिवेतनधारकांना या मदतीतून वगळण्यात आले होते. या अटींमुळे मोठा तांत्रिक पेच निर्माण झाला होता आणि प्रत्यक्ष मदत मिळण्यात विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती..‘ॲग्रीस्टॅक’ प्रणालीत नोंदणीकृत शेतकरी यादीत लोकप्रतिनिधी व कर्मचाऱ्यांची वेगळी वर्गवारी उपलब्ध नसल्याने, अपात्र व्यक्तींची छाननी करण्यात मोठा प्रशासकीय विलंब होण्याची शक्यता होती. शिवाय, ही मदत वैयक्तिक पदासाठी नसून थेट शेतीच्या नुकसानीपोटी दिली जात असल्याने जाचक अटी लादणे अयोग्य ठरणार होते. मदत व पुनर्वसन विभागाने या सर्व तांत्रिक अडचणी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, शासनाने मूळ निर्णयात सुधारणा करत संबंधित अटी रद्द केल्या. परिणामी, राज्यातील सर्व बाधित शेतकरी आता सरसकट पाच हजार रुपयांच्या मदतीसाठी पात्र ठरले असून, दिवाळीच्या तोंडावर ही रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.स्वतंत्र माहिती उपलब्ध नाही‘एनडीआरएफ’ आणि ‘एसडीआरएफ’ कायद्यात शेतकऱ्यांना मदत करताना कोणताही भेदभाव ठेवण्यात आला नाही. तसेच ‘ॲग्रिस्टॅक’ प्रणालीतील यादीत लोकप्रतिनिधी व कर्मचाऱ्यांची वेगळी माहितीही उपलब्ध नाही. त्यातूनही अपात्र व्यक्तींची छाननी करायची झाल्यास मोठा प्रशासकीय विलंब झाला असता आणि ही मदत वैयक्तिक पदावर अवंलबून नसून शेतीच्या प्रत्यक्ष नुकसानीपोटी दिली जात असल्याने शासनाने सर्व अटी रद्द करून सरसकट मदत देण्याचा निर्णय घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.