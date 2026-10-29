मुंबई

Maharashtra Farmer Relief: शेतकरी मदतीच्या जाचक अटी रद्द; दिवाळीपूर्वी खात्यांत सरसकट पाच हजार रुपये जमा होणार

Farmer Relief Update 5000 Rupees Assistance Before Diwali: शेतकरी मदतीचे नियम बदलले; पाच हजार रुपये कोणाला मिळणार आणि पैसे कधी जमा होणार?
Farmer Relief Maharashtra Government Eases Eligibility Rules for 5000 Rupees Assistance to Farmers Before Diwali Festival

Farmer Relief Maharashtra Government Eases Eligibility Rules for 5000 Rupees Assistance to Farmers Before Diwali Festival

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : सन २०२६ च्या खरीप हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे संकटात सापडलेल्या राज्यातील ३०४ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना अग्रिम मदत देताना घातलेल्या जाचक अटी व शर्ती रद्द करण्याचा निर्णय मदत व पुनर्वसन विभागाने घेतला आहे.

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