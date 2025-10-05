मुंबई

Coldrif Cough Syrup च्या दूषित बॅचवर बंदी! महाराष्ट्र एफडीएचा अलर्ट जारी, तक्रारीसाठी मोबाईल क्रमांक आणि ईमेल जाहीर

Maharashtra FDA on Coldrif Cough Syrup: कोल्ड्रिफ कफ सिरपच्या दूषित बॅचवर बंदी आणली आहे. यानंतर आता महाराष्ट्र एफडीएने अलर्ट जारी केला आहे. काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
भाग्यश्री भुवड, सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ५ : अन्न आणि औषध प्रशासनाने (एफडीए) कोल्ड्रिफ कफ सिरप (बॅच एसआर-१३)च्या वापरावर तत्काळ बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला आहे. एफडीएने राज्यातील सर्व घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते आणि रुग्णालयांना या बॅचमधील सिरप वापरणे थांबवण्याचे आणि जप्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोल्ड्रिफ सिरप खाल्ल्यानंतर मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये १२हून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला आहे.

