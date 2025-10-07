Farmer Relief: प्रति कोंबडी १०० रुपये, विहिरीत गाळ गेलेल्यांना किती रुपये? संपूर्ण नुकसानभरपाई समजून घ्या

महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने 31,628 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. यामुळे शेतकरी, दुकानदार आणि सामान्य नागरिकांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई मिळणार आहे. ही मदत साध्या आणि पारदर्शक पद्धतीने दिली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (७ ऑक्टोबर) पत्रकार परिषदेत सांगितले..CM Devendra Fadnavis : दुष्काळाचे रूपांतर भूतकाळात करू: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवूनच नियोजन .प्रत्येक हेक्टरसाठी 47,000 रुपयेखरडून गेलेल्या जमिनीच्या नुकसानीसाठी सरकारने मोठी तरतूद केली आहे. प्रत्येक हेक्टरसाठी 47,000 रुपये रोख आणि 3 लाख रुपये मनरेगा योजनेतून दिले जाणार आहेत. म्हणजेच, एकूण 3.5 लाख रुपये प्रति हेक्टर शेतकऱ्यांना मिळतील.घर आणि दुकानांच्या नुकसानीसाठीघर आणि दुकानांच्या नुकसानीसाठी देखील मदत जाहीर करण्यात आली आहे. पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेल्या घरांना नवीन घर बांधण्यासाठी पूर्ण आर्थिक मदत दिली जाईल. ही मदत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मिळणार आहे..डोंगरी भागातील घरांसाठीडोंगरी भागातील घरांसाठी 10,000 रुपये अतिरिक्त मदत मिळेल. अंशतः पडझड झालेल्या घरांना आणि झोपडपट्ट्यांनाही आर्थिक मदत दिली जाईल. दुकानदारांचे नुकसान लक्षात घेऊन त्यांना 50,000 रुपयांपर्यंतची मदत मिळेल.गोठ्यांसाठी वेगळी आर्थिक मदतगायांच्या गोठ्यांसाठीही वेगळी आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. जनावरे आणि कुकुटपालनासाठी नुकसानभरपाई दिली जाईल.दूध देणाऱ्या जनावरांसाठी 37,500 रुपये प्रति जनावर, ओढकाम करणाऱ्या जनावरांसाठी 32,000 रुपये प्रति जनावर, कुकुटपालन व्यवसायातील नुकसानासाठी 100 रुपये प्रति कोंबडी मदत देण्यात येणार आहे.विशेष म्हणजे, एनडीआरएफच्या नियमांमधील 3 जनावरांची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. आता प्रत्येक मृत जनावरासाठी नुकसानभरपाई मिळेल..पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठं पॅकेज! CM फडणवीसांनी दिलेला शब्द पाळला, दिवाळीपूर्वी मिळणार मदत, ३१,६२८ कोटींच पॅकेज जाहीर.पूरामुळे विहिरींमध्ये गाळ साचल्यास काय?पूरामुळे विहिरींमध्ये गाळ साचले किंवा विहिरींचे नुकसान झाले असल्यास, शेतकऱ्यांसाठी 30,000 रुपये प्रति विहीर मदत जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकरी गाळ काढून विहिरी पुन्हा वापरू शकतील. एनडीआरएफच्या नियमांमध्ये विहिरींसाठी कोणतेही निकष नसले तरी राज्य सरकारने ही विशेष तरतूद केली आहे..पायाभूत सुविधांसाठी मदतग्रामीण भागातील रस्ते, पूल यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीसाठी 10,000 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच, जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) मार्फत 1,500 कोटी रुपये पूरग्रस्त भागातील कामांसाठी दिले जाणार आहेत.अन्नधान्य किट्सचे वाटपगरजूंना अन्नधान्य किट्सचे वाटपही सुरू आहे. ही सर्व मदत शेतकऱ्यांचे आणि सामान्य नागरिकांचे जीवन पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी आहे..CM Devendra Fadnavis : दुष्काळाचे रूपांतर भूतकाळात करू: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवूनच नियोजन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.