मुंबई

Female Foeticide Law : 7 ते 10 वर्षांची जेल आणि थेट कारवाई! स्त्रीभ्रूण हत्येचा कलंक पुसण्यासाठी सरकारने आखला 'हा' प्लॅन; आरोग्यमंत्र्यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Maharashtra Government Plans Tough Action Against Female Foeticide : महाराष्ट्र सरकार स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मकोका लागू करण्याचा विचार आहे.
Prakash Abitkar

Prakash Abitkar

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मुंबई : ​स्त्रीभ्रूण हत्येचे कलंक पुसण्यासाठी सरकारने आता आक्रमक पाऊल उचलले आहे. ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्याचे उल्लंघन करून वारंवार स्त्रीभ्रूण हत्या करणाऱ्यांविरुद्ध थेट ‘मकोका’अंतर्गत कारवाई करता येईल का, याची कायदेशीर पडताळणी करण्याचे आदेश राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर (Prakash Abitkar) यांनी दिले आहेत.

Loading content, please wait...
doctor
Mumbai
Health Department
Maharashtra Government
health department maharashtra
Woman

Related Stories

No stories found.