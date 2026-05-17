Land Dispute: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! जमिनीचे वाद सोडवणे झाले सोपे; महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत बदल

मुंबई आता ग्रामीण भागातील घरे आणि शेतजमिनींवरील अटींच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणांमध्ये लोकांना मंत्रालयाकडे फिरावे लागणार नाही. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे की, आता घरे आणि शेतजमिनींच्या अटींच्या उल्लंघनाची प्रकरणे नियमित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. यापूर्वी हा अधिकार महसूल मंत्र्यांकडे होता. या संदर्भात एक राजपत्र जारी करण्यात आले आहे..या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळेल. अनेकदा, अटींच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणांसाठी महसूल मंत्रालयाशी संपर्क साधावा लागत असे, जे वेळखाऊ आणि खर्चिक दोन्ही होते. जनतेला होणारी ही गैरसोय लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अटींच्या उल्लंघनासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आणि वीस लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची प्रकरणे विभागीय आयुक्तांकडे सोपवली आहेत..जारी केलेल्या राजपत्रात म्हटले आहे की, या अधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील बाबींवरील निर्णय मंत्री स्तरावर घेतले जातील. राज्यभरात अटींच्या उल्लंघनाच्या वाढत्या घटनांमुळे, त्यांच्या कायदेशीर निराकरणास मदत व्हावी म्हणून कायदा आणि न्याय विभागाच्या निर्देशानुसार विधानसभेच्या मागील अधिवेशनात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत बदल करण्यात आले होते. यानंतर, शुक्रवारी एक राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यात आली. .तांत्रिक अडचणींमुळे ज्या नागरिकांचे व्यवहार अडकले होते, त्यांना आता दिलासा मिळणार आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी जनमतही मागवण्यात आले होते. किरकोळ बाबींसाठी नागरिकांना मंत्रालयात जाण्याची गरज भासू नये, हे सुनिश्चित करणे हा यामागील उद्देश आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, नवीन शासन निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळेल. .आतापर्यंत, शासकीय ताबा किंवा भाडेपट्ट्याच्या जमिनीशी संबंधित अटींच्या उल्लंघनाचे नियमितीकरण करण्यासाठी कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर चौकट नव्हती. ही प्रक्रिया केवळ शासकीय परिपत्रकांच्या आधारावर चालवली जात होती. या प्रक्रियेसाठी कायदेशीर आधाराच्या अभावामुळे अनेक प्रकरणे न्यायालयात जात होती किंवा प्रलंबित राहत होती. ही उणीव आता दूर करण्यात आली आहे.