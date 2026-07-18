Fake Seeds: शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! बनावट बियाणे-खतांवर महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय; नवी यंत्रणा लागू

खरीप हंगाम सुरू झाल्याने महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा एक निर्णय घेतला आहे. राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी जाहीर केले आहे की, सरकार शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे बियाणे, खते आणि कीटकनाशके पुरवण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. आता, बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेबाबत किंवा खते आणि कीटकनाशकांच्या गुणवत्तेबाबत कोणत्याही शेतकऱ्याची तक्रार असल्यास तिचे निराकरण अत्यंत जलद आणि पारदर्शकपणे केले जाईल..कृषी मंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर कृषी विभागाचे एक पथक पुढील सात दिवसांत शेतकऱ्यांच्या शेताला भेट देईल. ते तिथेच पिकांची आणि निविष्ठांची थेट पाहणी करून निर्धारित वेळेत अंतिम अहवाल तयार करतील.शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे जलद आणि प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समित्यांच्या रचनेत मोठा बदल केला आहे. या नवीन समितीचे अध्यक्षपद तालुका कृषी अधिकारी भूषवतील..Uddhav Thackeray : भाजप मंदिर लुटारूंसोबत की रामरक्षकांसोबत? नागपूरमध्ये उद्धव ठाकरे गरजले....तांत्रिकदृष्ट्या निष्पक्ष आणि अचूक चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी, या समितीत कृषी विद्यापीठे, कृषी संशोधन केंद्रे किंवा कृषी विज्ञान केंद्रे (केव्हीके) आणि महाबीज यांचे प्रतिनिधी, तसेच संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मंत्र्यांनी सांगितले की, या रचनेमुळे तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि निष्पक्ष चौकशी सुलभ होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यास मदत होईल. .महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी पुढे सांगितले की, तक्रारी दाखल झाल्यानंतर चौकशीदरम्यान कंपन्या आणि विक्रेत्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांकडील खरेदीच्या पावत्या तपासल्या जातील आणि विहित नमुन्यात औपचारिक चौकशी अहवाल तयार केला जाईल. याव्यतिरिक्त, संबंधित बियाण्यांच्या लॉटचे नमुने तपासणीसाठी अधिसूचित प्रयोगशाळांमध्ये पाठवले जातील. या प्रक्रियेमुळे तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करणे शक्य होईल आणि नियमांनुसार दोषींवर कारवाई करणे सुलभ होईल..मोठी राजकीय घडामोड! ठाकरे गटातील ६ बंडखोर खासदारांचे शिंदे सेनेत विलिनीकरण अधिकृत, लोकसभा सचिवालयाचा निर्णय.कोणत्याही तालुक्यात तक्रारींची संख्या 100 पेक्षा जास्त झाल्यास, अतिरिक्त तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली असून, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना अशा समित्या तात्काळ स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना दर्जेदार कृषी निविष्ठांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी कृषी विभाग विशेष दक्षता बाळगेल, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादक किंवा विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करेल आणि सर्व तक्रारींचे वेळेवर निराकरण सुनिश्चित करेल. कृषी विभागाने या संदर्भात एक शासकीय आदेश जारी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.