महाराष्ट्रात मालमत्ता वादांवर लगाम लागणार! मोजणीशिवाय आता होणार नाही म्युटेशन; फ्लॅटधारकांनाही प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार

मुंबई उपनगरातील अंधेरी येथील शहाजीराजे भोसले क्रीडा संकुलात एका भव्य 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्वा समाधान शिबिरा'चे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरादरम्यान, राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, शासकीय कामकाज पूर्णपणे लोकभिमुख, गतिमान आणि पारदर्शक करणे हे राज्य सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. .मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, या विशेष मोहिमेद्वारे नागरिकांना महसूल विभाग आणि सरकारच्या इतर संबंधित विभागांच्या विविध कल्याणकारी योजनांचे थेट लाभ एकाच छताखाली दिले जात आहेत, जेणेकरून त्यांना कार्यालयांमध्ये धावपळ करावी लागणार नाही. कार्यक्रमाला संबोधित करताना, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागाने घेतलेल्या अनेक अलीकडील ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णयांची रूपरेषा मांडली. .IPS Officers Transfer: राज्यात वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या बदल्या; पुणे, नाशिकमध्येही मोठे फेरबदल, कुणाची बदली कुठे?.त्यांनी सांगितले की, गैर-कृषी कायद्यातील व्यापक सुधारणांमुळे आता वार्षिक कर निर्धारण प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. याशिवाय, तुकडेबंदी कायदा रद्द केल्यामुळे महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांच्या घरांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंत्री बावनकुळे यांनी विशेषतः 'व्हर्टिकल सातबारा योजने'चा उल्लेख करत एक मोठी घोषणा केली. .मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी सांगितले की, राज्यातील फ्लॅट मालकांना त्यांचे हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी आता मालमत्ता कार्ड जारी केले जातील. जमिनीचे वाद दूर करण्याच्या दिशेने सरकारच्या आगामी उपाययोजनांबद्दल माहिती देताना ते म्हणाले की, भविष्यात मोजमाप, नोंदणी आणि फेरफार अशी त्रिस्तरीय प्रणाली लागू केली जाईल. ही नवीन प्रणाली मालमत्तेतील फसवणूक आणि वादांना पूर्णपणे आळा घालेल. .याशिवाय, जमिनीच्या मालकी हक्काच्या नोंदणीद्वारे जमिनीची संपूर्ण माहिती आता ऑनलाइन उपलब्ध होईल, ज्यामुळे खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया आणखी सोपी होईल. कौशल्य विकास मंत्री आणि मुंबई उपनगराचे सह-संरक्षक मंत्री , मंगल प्रभात लोढा हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते आणि त्यांनी महसूल विभागाच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. ते म्हणाले की, महाराजस्वामी अभियान तालुका आणि स्थानिक पातळीपर्यंत पोहोचल्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला मोठा दिलासा मिळाला आहे..ब्युटी पार्लरमध्ये मार्गदर्शन, पुण्यात विशेष कोचिंग अन्... NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाईंड’ पी. व्ही. कुलकर्णी नेमका कोण? .लोढा यांनी विशेषतः मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांची प्रशंसा केली , ज्यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली जिल्हा प्रशासनाने अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या अतिक्रमणकर्त्यांच्या तावडीतून सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची शासकीय जमीन मुक्त केली आहे. महसूल मंत्र्यांनीही या महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय कामगिरीबद्दल जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांचा विशेष सन्मान केला..या विशेष संकल्प शिबिरादरम्यान, मोठ्या संख्येने स्थानिक रहिवाशांना विविध आवश्यक सरकारी कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे आणि आर्थिक लाभ जागेवरच प्रदान करण्यात आले. लाभार्थ्यांना रहिवासी प्रमाणपत्रे, उत्पन्न प्रमाणपत्रे, ज्येष्ठ नागरिक कार्ड, संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्याची कागदपत्रे आणि नवीन शिधावाटप कार्ड मिळाले..CM Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केला इंडिगो विमानाने प्रवास.याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजना 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना'ची कार्डे, तृतीयपंथीयांसाठी विशेष ओळखपत्रे, महिला बचत गटांना प्रमाणपत्रे आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत (SRA) पात्र ठरलेल्या झोपडपट्टीवासीयांना त्यांच्या नवीन सदनिकांची वाटप पत्रेही देण्यात आली. या प्रतिष्ठित कार्यक्रमात स्थानिक आमदार हारून खान, विक्रांत पाटील यांच्यासह सरकार आणि प्रशासनाचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.