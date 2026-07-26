कॅब चालकांनो लक्ष द्या! ओला-उबर चालवायची असेल तर आधी ५ दिवसांचे प्रशिक्षण अनिवार्य; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्र सरकारने कॅब एग्रीगेटर्स यांच्याशी संबंधित चालकांसाठी पाच दिवसांचा प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य केला आहे. हे प्रशिक्षण ऑफलाइन आणि ऑनलाइन दोन्ही पद्धतीने घेतले जाईल. एग्रीगेटर्सनी या प्रशिक्षणाचा संपूर्ण तपशील ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे आणि एका निश्चित पोर्टलवर माहिती अपलोड करणे आवश्यक आहे..चालकांना एग्रीगेटरच्या मोबाइल ॲपचा वापर, संबंधित कायदे आणि नियम, मोटार वाहन (चालवणे) विनियम २०१७, काळजीपूर्वक वाहन चालवणे, वाहतुकीचे नियम, वाहनांची देखभाल, इंधन-कार्यक्षम वाहन चालवणे, प्रवाशांचे वर्तन आणि इतर विविध बाबींबद्दल शिक्षित केले जाईल. याव्यतिरिक्त, रस्ते अपघाताच्या वेळी तात्काळ मदत पुरवता यावी यासाठी चालकांना किमान सहा तासांचे प्रथमोपचार प्रशिक्षण दिले जाईल..FDA Action: तुकाराम मुंढेचा कारवाईचा धडाका! दिशाभूल करणाऱ्या सौंदर्य प्रसाधनांचा साठा जप्त, १५ हून अधिक उत्पादनांवर बंदी .या प्रशिक्षणात महिलांची सुरक्षा, दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजा आणि त्यांच्या सुरक्षित प्रवासाची खात्री करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले जाईल. राज्य सरकार वेळोवेळी इतर आवश्यक प्रशिक्षणांचेही आयोजन करेल. परवाना मिळाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत सेवा सुरू न केल्यास, परवाना रद्द केला जाईल. सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, परवाना मिळाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत एग्रीगेटरने आपला व्यवसाय सुरू केला पाहिजे. असे न केल्यास परवाना आपोआप रद्द होईल. .मुंबई लोकलमध्ये थरार, विलेपार्ले स्थानकात ५ स्फोटांचा आवाज, नेमकं काय घडलं?.सुरक्षा ठेव परत केली जाईल, परंतु परवाना शुल्क परत केले जाणार नाही. याव्यतिरिक्त, सर्व एग्रीगेटर्सनी आरोग्य मंत्रालय आणि जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) यांनी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. कराराच्या अटींविषयी प्रशिक्षण देणे देखील अनिवार्य आहे. नियमांनुसार, प्रशिक्षणादरम्यान एग्रीगेटरने चालक आणि कंपनी यांच्यातील कराराच्या अटींविषयी माहिती देणे देखील आवश्यक आहे. हे साध्य करण्यासाठी, एग्रीगेटरने परिवहन आयुक्तांच्या आदेशानंतर एका वर्षाच्या आत, IDTR, RDTC आणि ADTC यांसारख्या मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये सर्व विद्यमान चालकांना प्रशिक्षण देण्याची योजना सादर करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.