Big Breaking - परदेशात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांचा घर वापसीचा मार्ग होणार मोकळा

मुंबई: संपूर्ण जग कोरोना व्हायरसमुळे संकटात सापडलं आहे. चीनमधून पसरलेला हा व्हायरस आता संपूर्ण जगभरात हाहाकार माजवत आहे. देशातही सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे परदेशात अडकलेले भारतीय नागरिक सरकारकडे वेळोवेळी त्यांना परत घेऊन येण्याबाबत विनंती करत आहेत. मात्र आता राज्य सरकारनं परदेशात अडकलेल्या महाराष्ट्रीय लोकांना परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.

परदेशातल्या महाराष्ट्रात वास्तववास असणाऱ्या लोकांना परत आणण्यासाठी सरकारनं त्यांची ऑनलाइन नोंदणी सुरू केली आहे. या माध्यमातून संबंधितांची माहिती घेतली जाणार आहे. ज्यामुळे त्यांना लवकरात लवकरात लवकर मायदेशात आणण्यात येणार आहे. 'मूळचे महाराष्ट्रातील असलेल्या मात्र आता लॉकडाऊनमध्ये परदेशात अडकलेल्या नागरिकांनी हा फॉर्म भरावा. हा फॉर्म भरणाऱ्यांची संपूर्ण माहिती राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकारला दिली जाईल आणि अशी माहिती लॉकडाऊन संपल्यानंतर लगेच या लोकांना भारतात आणण्यासाठी परराष्ट्र खात्याकडे पाठपुरावा केला जाईल' अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून देण्यात आली आहे.

If you are from Maharashtra & are stranded abroad, we request you to fill the form linked below. The State will pass this information & coordinate with the Ministry of External Affairs to facilitate your return as soon as the restrictions are lifted.https://t.co/M2gI7Mqn5z

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 5, 2020