Maharashtra Budget 2026: फडणवीस सरकारची मोठी घोषणा; शेतकरी कर्जमाफी, मेट्रो आणि पायाभूत सुविधांसाठी 97 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या

मुंबई : मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ९७ हजार ७०६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत सादर केल्या. या पुरवणी मागण्यांमध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी २०,५५२ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. तर, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना या पुरवणी मागण्यांमधून ७७७ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त भागभांडवल देण्यात येणार आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.राज्यावरील वाढते कर्ज आणि वाढती आर्थिक तुट यांमुळे तिजोरीवरील ताण वाढत असताना या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. पुरवणी मागण्यांमध्ये शेतकरी कर्जमाफी, पायाभूत सुविधा, वीज, ग्रामीण विकास आणि सामाजिक कल्याण योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. .त्याचबरोबर सरकारने खरेदी केलेल्या एअर इंडिया इमारतीत विविध प्रशासकीय विभाग स्थलांतरित करण्यासाठी इमारतीतील बांधकाम, फर्निचर आणि वीज कामांसाठी १८१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मार्चमध्ये सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात ४० हजार ५५२ कोटी रुपयांची महसुली तूट आणि १ लाख ५० हजार ४९१ कोटी रुपयांची वित्तीय तूट दाखवली आहे, तर राज्याचे एकूण कर्ज ११ लाख ३ हजार कोटी रुपयांवर पोचण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी २०२५-२६ मध्ये कर्ज ९.७४ लाख कोटी रुपये होते..पुरवणी मागण्यांचा वाढता आकारजून २०२५मधील पुरवणी मागण्याडिसेंबर २०२५ मधील पुरवणी मागण्याजून २०२६मधील पुरवणी मागण्यापुरवणी मागण्यांमधील महत्त्वाच्या तरतुदीयोजना तरतूद (कोटी रुपये).केंद्राच्या विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत विविध विकासकामांसाठी व्याजमुक्त कर्ज ९,९३४मुंबई मेट्रो प्रकल्पांसाठी एमएमआरडीएला निधी ३,३७२ठाणे–बोरिवली बोगदा आणि इतर रस्ते प्रकल्प ४५०शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था ८००महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ ११००महावितरणच्या कर्जावरील व्याज ३,००० .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...सरकारी कार्यालयांची वीजबिले ४,०००महावितरणच्या कर्जाची देयके ५,०००किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजना १,७५०.६२ग्रामीण रोजगार व उपजीविका अभियान ७,३६७.३२अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन १,७३४.९२नागपूर विधानभवन विस्तार १००विधानमंडळ सचिवालयाचे डिजिटायझेशन २८दिव्यांगांसाठी मोबाईल दुकान वाहन योजना २१.३५ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.