मुंबई

Maharashtra Budget 2026: फडणवीस सरकारची मोठी घोषणा; शेतकरी कर्जमाफी, मेट्रो आणि पायाभूत सुविधांसाठी 97 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या

20,552 crore farmer loan waiver scheme Maharashtra: शेतकरी कर्जमाफी, मेट्रो प्रकल्प, वीज व ग्रामीण विकासासाठी मोठी तरतूद; वाढत्या कर्जतुटीच्या पार्श्वभूमीवर ९७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर
maharashtra budget 2026

maharashtra budget 2026

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सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ९७ हजार ७०६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत सादर केल्या. या पुरवणी मागण्यांमध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी २०,५५२ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. तर, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना या पुरवणी मागण्यांमधून ७७७ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त भागभांडवल देण्यात येणार आहे.

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