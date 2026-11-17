मुंबई : उच्च जोखमीच्या दहशतवादी घटनांना तात्काळ आणि प्रभावी प्रतिसाद देण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या ‘फोर्स वन’ चे पथक आता दहशतवाद विरोधी पथकाच्या नियंत्रणात काम करणार आहे. गृह विभागाने सोमवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. त्यामुळे ‘फोर्स वन’चे प्रशासकीय आणि कार्यकारी नियंत्रण आता दहशतवाद विरोधी पथकाकडे असणार आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास... मुंबईवरील २६/११ च्या हल्ल्यानंतर अत्याधुनिक शस्त्रसज्ज आणि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कमांडो दल म्हणून ‘फोर्स वन’ची स्थापना करण्यात आली होती. आता १८ वर्षानंतर ‘फोर्स वन’ चे स्वतंत्र अस्तित्व न ठेवता हे पथक दहशतवाद विरोधी पथकाच्या अखत्यारीत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. .सद्यःस्थितीत दहशतवाद विरोधी पथक आणि फोर्स वन या दोन्ही विशेष पथकांचे प्रशासकीय नियंत्रण स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे असल्यामुळे आवश्यक त्या प्रमाणात एकात्मिक नेतृत्व तसेच समन्वय साधण्यात व्यावहारिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे गृह विभागाने शासन निर्णयात नमूद केले आहे..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये प्रभावी समन्वय, एकसंघ नेतृत्व, जलद निर्णयप्रक्रिया, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर आणि परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने ‘फोर्स वन’ पथकाचे प्रशासकीय आणि कार्यकारी नियंत्रण यापुढे दहशतवाद विरोधी पथकाकडे राहील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.