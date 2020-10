फडणवीस महाराष्ट्राची बदनामी करणाऱ्या पांडेंच्या प्रचाराला जाणार का? गृहमंत्र्यांचा सवाल

मुंबई - सुशांत सिंग राजपूत मृत्यू प्रकरणात एम्सच्या अहवाल समोर आल्यानंतर राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषद घेतली. सुशांतच्या मृत्यू प्रकरणाला वेगळा रंग देण्याचं काम राजकीय पक्षाने केल्याचा आरोप त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केलं होतं त्यावरूनही गृहमंत्र्यांनी निशाणा साधला. सध्या सुशांतच्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करत आहे. एम्सने रिपोर्ट सोपवल्यानंतर आता सीबीआय काय सांगणार याकडे सर्वांच लक्ष लागून राहिल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं.

एका राजकीय पक्षाने दिलं वेगळं वळण

राज्यातील पोलिसांना बदनाम करण्याचा कट गेल्या तीन चार महिन्यात रचला गेला. यासाठी संबंधितांनी महाराष्ट्रातील जनतेची माफी मागावी अन्यथा त्यांना जनता माफ करणार नाही. सुशांतच्या मृत्यू प्रकरणाला ज्या पद्धतीने रंगवण्यात आलं त्यामागे राजकीय पक्षाचा हात होता असाही दावा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला.

I want to ask Devendra Fadnavis if he will campaign for Gupteshwar Pandey (Former Bihar DGP), a person who defamed Maharashtra: State Home Minister Anil Deshmukh#BiharElections pic.twitter.com/4otV7tRRd1

— ANI (@ANI) October 6, 2020