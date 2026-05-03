HSC Result: मुंबईतील १० शाळांचा निकाल शून्य टक्के, सर्व विद्यार्थी बारावीच्या परीक्षेत नापास

मुंबई : राज्य शिक्षण मंडळातर्फे फेब्रुवारी-मार्च २०२६मध्ये घेण्यात आलेल्या बारावीच्या परीक्षेचा निकाल आपल्या नियोजित वेळेपूर्वीच शनिवारी (ता. २) जाहीर झाला. यात मुंबई विभागातून परीक्षेला बसलेल्या तीन लाख २३ हजार ५०१ नियमित विद्यार्थ्यांपैकी दोन लाख ९१ हजार ४१५ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. एकूण निकाल ९०.०८ टक्के इतका आहे. .मुंबई विभाग निकालाच्या टक्केवारी राज्यात पाचव्या स्थानावर आहे. बारावीच्या परीक्षेत यंदाही मुलींनीच बाजी मारली असून, त्यांच्या निकालाची टक्केवारी ९२.२५ टक्के आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत तर मुलांची टक्केवारी ८६.९९ टक्के इतकी आहे..मुंबई विभागातून बारावीसाठी एकूण तीन लाख २४ हजार ७३९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यातील प्रत्यक्षात तीन लाख २३ हजार ५०१ विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते, तर उर्वरित एक हजार २३८ विद्यार्थी परीक्षेला बसलेच नाहीत. नोंदणी केलेल्यांपैकी ३३ हजार ३२१ विद्यार्थी नापास झाले आहेत..या परीक्षेत तीन हजार ४६६ विद्यार्थ्यांना ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवले आहेत. मागील निकालाच्या तुलनेत ही संख्या एक हजारहून अधिक घटली आहे. दुसरीकडे ८० ते ८५ टक्क्यादरम्यान ११ हजार ८७७ आणि ७५ ते ८० टक्क्याच्या दरम्यान १६ हजार २४८ विद्यार्थ्यांनी गुण मिळवले. तसेच ४५ टक्के आणि त्यादरम्यान गुण मिळवणाऱ्यांची संख्या ही पाच हजार ७४ इतकी आहे..मुंबई विभागात १० शाळांचा निकाल शून्य टक्के राज्य शिक्षण मंडळाच्या मुंबई विभागातील १० शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांचा निकाल शून्य टक्के लागला आहे. यात मुंबईतील प्रियदर्शिनी विद्यामंदिर या शाळेचा समावेश आहे. मुंबई विभागातील रायगड, ठाणे, पालघर या जिल्ह्यांत येणाऱ्या विविध कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये असलेल्या वाणिज्य, विज्ञान आदी शाखांचाही निकाल शून्य टक्के लागला आहे. .मुंबई विभागातील जिल्हानिहाय निकाल (टक्केवारी)ठाणे - ९०,८५९ उत्तीर्ण विद्यार्थी, ९०.६७ टक्केरायगड - २८,५४९ उत्तीर्ण विद्यार्थी, ९३.६९ टक्केपालघर - ४६,३०५ उत्तीर्ण विद्यार्थी, ८६.६८ टक्केबृहन्मुंबई - ३१,८२२ उत्तीर्ण विद्यार्थी, ८८.६१ टक्केमुंबई उपनगर एक - ५९,८०६ उत्तीर्ण विद्यार्थी, ९०.९७ टक्केमुंबई उपनगर दोन - ३४,०७४ उत्तीर्ण विद्यार्थी, ८९.९९ टक्केएकूण - २,९१,४१५ उत्तीर्ण विद्यार्थी, ९०.०८ टक्के.मागील चार वर्षांतील टक्केवारी२०२३ ८८.१३ टक्के२०२४ ९१.१५ टक्के२०२५ ९२.९३ टक्के२०२६ ९०.०८ टक्के.एकूण नियमित निकालमुंबई - ३,२३,५०१ परीक्षेला बसलेले, २,९१,४१५ उत्तीर्ण झालेले, ९०.०८ एकूण टक्केवारीराज्य - १४,३३,०५८ परीक्षेला बसलेले, १,२८६,८४३ उत्तीर्ण झालेले, ८९.७९ एकूण टक्केवारी.मराठीचा निकाल ९७.४४ टक्केराज्य शिक्षण मंडळाच्या मुंबई विभागीय मंडळाकडून बारावीची लेखी परीक्षा एकूण १३० विषयांमध्ये घेण्यात आली. यामध्ये ४४ विषयांचा निकाल हा १०० टक्के इतका आहे. यात मराठी विषयाचा एकूण निकाल ९७.४४ टक्के आहे, तर इंग्रजीचा एकूण निकाल ९१.९८ टक्के इतका आहे. तसेच हिंदी विषयात एकूण ९६.४७ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. मराठी विषयासाठी मुंबई विभागातून ९२ हजार १३१ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. यातील ९१ हजार ४६६ विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. त्यापैकी ८९ हजार १२४ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. त्यांची एकूण टक्केवारी ९७.४४ इतकी आहे. विशेष म्हणजे मराठी विषयामध्ये तीन हजार सात विद्यार्थी नापास झाले आहेत..इंग्रजीच्या पेपरला २९ हजार ७९६ विद्यार्थी नापासइंग्रजी विषयाच्या पेपरला तीन लाख ४५ हजार ३३७ विद्यार्थी बसले होते. इंग्रजीच्या या पेपरला एकूण २९ हजार ७९६ विद्यार्थी नापास झाले आहेत. भाषा विषयांमध्ये नापास होणाऱ्यांची ही सर्वाधिक संख्या आहे.