Cold Weather: थंड वाऱ्यामुळे गारवा कायम! राज्यात थंडीचा मुक्काम वाढला; 'या' जिल्ह्यात सर्वाधिक नीचांकी तापमान

Maharashtra Weather Update: अरबी समुद्राच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रात थंडीचा कडाका वाढत आहे. परिणामी राज्यातील काही भागात नीचांकी तापमानाची नोंद झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : उत्तर भारतातून येणाऱ्या थंड वाऱ्याच्या प्रवाहामुळे मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात थंडीचा कडाका कायम आहे. मुंबईत दिवसा उन्हाचा चटका जाणवत असला तरी पहाटेच्या किमान तापमानात घट झाल्याने मुंबईकरांना गुलाबी थंडीने चांगलीच हुडहुडी भरली आहे. दरम्यान, राज्याच्या उर्वरित भागातही पारा घसरला असून जळगावमध्ये ९.२ अंश सेल्सिअस अशा नीचांकी तापमानाची नोंद झाली आहे.

