मुंबई

Mumbai: मराठी भाषिकांना कायदेशीर मदत; सीमाप्रश्नी बैठकीत मुख्यमंत्र्यांची घोषणा; शरद पवार यांचीही उपस्थिती

Maharashtra Government Announces Legal Aid for Marathi Speakers: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठी भाषिकांना कायदेशीर मदतीची घोषणा केली
Mumbai

Mumbai

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: "कर्नाटकमध्येमराठी भाषिकांवर दाखल करण्यात आलेल्या विविध खटल्यांच्या संदर्भात कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार वकील नियुक्त करेल. या खटल्यांसाठी लागणारा खर्च राज्य सरकार उचलेल," असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले.

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