Mumbai: मराठी भाषिकांना कायदेशीर मदत; सीमाप्रश्नी बैठकीत मुख्यमंत्र्यांची घोषणा; शरद पवार यांचीही उपस्थिती

मुंबई: "कर्नाटकमध्येमराठी भाषिकांवर दाखल करण्यात आलेल्या विविध खटल्यांच्या संदर्भात कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार वकील नियुक्त करेल. या खटल्यांसाठी लागणारा खर्च राज्य सरकार उचलेल," असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले..विधान भवन येथे महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली या बैठकीला उच्चाधिकार समितीचे सदस्य उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, राज्यसभा सदस्य शरद पवार, लोकसभा सदस्य नारायण राणे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ उपस्थित होते..Jalna: कृषी विभागाकडून घेतलं बियाणं, उगवलंच नाही; १५ शेतकऱ्यांची १० हेक्टरवरील पेरणी गेली वाया, मोठं नुकसान."महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र शासन सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून, त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरूच राहतील. सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल," अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. याविषयी फडणवीस म्हणाले, "भाषिक अल्पसंख्याकांच्या आयोगाबाबतची सर्व माहिती संकलित करून महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना पाठविण्यात येईल, जेणेकरून हा विषय संसदेत प्रभावीपणे मांडता येईल.".सर्वोच्च न्यायालयातील सीमाप्रश्नाची सुनावणी लवकर सुरू व्हावी, यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने आवश्यक अर्ज दाखल करण्यात येतील. तसेच या प्रकरणासाठी आवश्यकतेनुसार वरिष्ठ विधिज्ञांची नियुक्ती करण्याबाबतहीकार्यवाही करण्यात येईल. शासनाचे वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञही या प्रकरणात सक्रिय भूमिका बजावतील. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेच्या प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र शासन संवेदनशील असून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल..Chhatrapati Sambhajinagar: सरकारी रुग्णालयात जखमींना 'टीटी'चं इंजेक्शन मिळेना, गरीब रुग्णांना आर्थिक भुर्दंड.शरद पवार यांची उपस्थितीसीमाप्रश्नावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर, उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीला ज्येष्ठ नेते शरद पवार उपस्थित होते. त्यांनी याविषयी सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्याची माहिती घेऊन सूचनाही केल्या. सीमाप्रश्नाशी अनेक दशकांपासून शरद पवार यांचा जवळचा संबंध राहिला आहे. त्यांनी सीमाभागातील आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभाग घेतला होता. या विषयावरील त्यांचा राजकीय अनुभव राज्याच्या कायदेशीर रणनीतीसाठी महत्त्वाची ठरू शकते अशी चर्चा आजच्या बैठकीत करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.