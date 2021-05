लॉकडाउन कधी उठवणार? राज्याच्या मंत्र्याने दिलं स्पष्ट उत्तर

मुंबई: राज्यातील कोरोना रूग्णावाढ (Coronavirus) आता हळूहळू आटोक्यात येऊ लागली आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याचा रिकव्हरी रेट (Recovery Rate) हा ९३ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचलाय. अशा परिस्थितीत राज्यातील लॉकडाउन (Maharashtra Lockdown) कधी उठवला जाणार (Revoke) आणि लोक पुन्हा सर्वसामान्यांसारखं जीवन कधी जगणार? असा सवाल (Question) सर्व स्तरातून विचारला जातोय. या प्रश्नाचं उत्तर राज्याचे मंत्री आणि मुंबईचे पालकमंत्री असलम शेख (Aslam Shaikh) यांनी दिलं आहे. "राज्यात लसीकरण (Vaccination) मोहिमेने जोर धरला आहे. लसीकरणात आपल्या राज्याचा पहिला क्रमांक लागतो. जर राज्यातील किमान 50 टक्के नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाले तरच लॉकडाउन उठू शकतो", असं वक्तव्य असलम शेख यांनी केलं आहे. (Maharashtra Lockdown will be revoked when 50 percent of people get vaccinated)

हेही वाचा: P305 बार्ज दुर्घटना: मृतदेह तर सापडले पण आता नवा पेच

"लॉकडाऊन अचानक उठवला जाणं शक्य नाही. पण सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा सरकारचा नक्कीच विचार आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीत याबद्दल चर्चा होणार असून लवकरच याबद्दलचा निर्णय घेण्यात येईल. हॉटेल्स, हेअर कटिंग सलून, इलेक्ट्रिक सामान विकणारी दुकानं अशा छोट्या उद्योगांना दिलासा देण्याचा निर्णय राज्याची कोविड टास्क फोर्स आणि राज्याचे मुख्यमंत्री घेतील, असं आम्हाला वाटतंय. पण एक मात्र नक्की की जोपर्यंत मुंबई आणि महाराष्ट्रात 50 टक्के लसीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत लॉकडाऊन उठवला जाणार नाही", असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचा: शिवसेना नगरसेवकाने केलं दारूचं वाटप?

आता रूग्णसंख्या आटोक्यात येऊ लागली आहे. अशा वेळी जर लॉकडाउन उठवला तर ते कोरोनाला आमंत्रण देण्यासारखंच ठरेल. त्यामुळे सध्या लॉकडाऊनमध्ये कसा दिलासा देता येईल? काय नियम असतील? कोणत्या दुकानांना परवानगी देता येईल? या सर्व गोष्टींचा विचार सुरु आहे. राज्याची कोविड टास्क फोर्स याबद्दल सूचना करेल आणि त्यादृष्टीने निर्णय घेतले जातील", असेही शेख यांनी सांगितले.