Devendra Fadnavis: कितीही शिव्या दिल्या तरी बाबासाहेबांच्या संविधानाच्या बाहेर जाणार नाही, फडणवीसांनी जरांगेंना ठणकावून सांगितलं

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात तणावाचे वातावरण आहे. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाचा चौथा दिवस सुरू केला आहे. त्यांनी ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जरांगे यांच्या मागणीवर आणि त्यांच्या टीकेवर स्पष्ट शब्दांत उत्तर दिले आहे. "कितीही शिव्या दिल्या, उपहास केला तरी मी बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाच्या आणि कायद्याच्या बाहेर जाणार नाही," असे फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले..जरांगेंच्या मागण्या आणि फडणवीसांचे प्रत्युत्तरमनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या आंदोलनादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सातत्याने टीका केली आहे. त्यांच्या या टीकेला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, "मला शिव्या खाण्याची आणि उपहास सहन करण्याची सवय आहे. लोक कर्तृत्वामुळे इतिहासात लक्षात राहतात, शिव्या देणाऱ्यांना कोणी लक्षात ठेवत नाही." फडणवीसांनी पुढे सांगितले की, जरांगे यांच्या मागण्यांकडे सरकार सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहत आहे. मात्र, कोणताही निर्णय हा कायद्याच्या चौकटीत आणि संविधानाच्या मर्यादेतच घेतला जाईल. "जे समाजाच्या हिताचे आहे, तेच आम्ही करू. पण सरसकट ओबीसी कोट्यात आरक्षण देण्याची मागणी सामाजिक ऐक्य बिघडवू शकते," असे त्यांनी स्पष्ट केले..Manoj Jarange : सुप्रिया सुळेंच्या गाडीवर बाटल्या फेकल्या, जरांगेंनी आंदोलकांना खडसावलं; म्हणाले, ''भेटायला आलेल्या नेत्यांना...''.कायद्याच्या मर्यादा आणि सामाजिक ऐक्यमराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा केवळ राजकीय नाही, तर सामाजिक आणि कायदेशीरदृष्ट्याही गुंतागुंतीचा आहे. फडणवीस यांनी यावर भाष्य करताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मराठा आरक्षणासंदर्भात काही निर्णय दिले आहेत, ज्यांचा अवमान करता येणार नाही. "कायद्याच्या बाहेर जाऊन निर्णय घेतले तर ते एकही दिवस टिकणार नाहीत. यामुळे मराठा समाजाची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे," असे फडणवीस यांनी नमूद केले. त्यांनी पुढे सांगितले की, सरकारने यासंदर्भात विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती स्थापन केली आहे, जी या विषयावर सविस्तर चर्चा करत आहे..सामाजिक ऐक्याला प्राधान्यफडणवीस यांनी सामाजिक ऐक्यावर विशेष भर दिला. "सरसकट ओबीसी कोट्यात आरक्षण देण्याची त्यांची मागणी म्हणजे सामाजिक तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत सर्व समाजघटकांचे हित जपणे महत्त्वाचे आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकार कोणत्याही समाजाला अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही देताना त्यांनी संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीतच सर्व मागण्यांचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले..जरांगेंच्या उपोषणाचा चौथा दिवसमनोज जरांगे पाटील यांचे आझाद मैदानावरील उपोषण चौथ्या दिवशीही सुरू आहे. त्यांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे, यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या समर्थकांनीही मोठ्या संख्येने आझाद मैदानावर उपस्थिती लावली आहे. मात्र, फडणवीस यांच्या स्पष्टोक्तीनंतर या आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा राज्यातील राजकारण आणि समाजकारणाचा कळीचा मुद्दा बनला आहे. फडणवीस यांनी संयम आणि संविधाननिष्ठ भूमिका दाखवली असली, तरी जरांगे यांचे आंदोलन आणि त्यांच्या मागण्यांवर सरकार कसा तोडगा काढणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष आहे. उपसमितीच्या चर्चेतून आणि कायदेशीर प्रक्रियेतून यावर लवकरच मार्ग निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..Manoj Jarange: स्वतःला शिवरायांचे मावळे म्हणता अन्...; आंदोलकांचं महिला पत्रकारसोबत गैरवर्तन, पत्रकार संघटनेचं जरांगेंना इशारापत्र.