Maharashtra Ministers: मंत्री घेणार आलिशान गाड्या; राज्यपाल अन् मुख्यमंत्र्यांसाठी तर मर्यादाच नाही, किती पैसे मंजूर?

Maharashtra ministers get 30 lakh car limit, no cap for Governor and CM | महाराष्ट्र सरकारने मंत्र्यांसाठी ३० लाखांची गाडी खरेदी मर्यादा ठरवली; मात्र राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांच्या वाहन खरेदीवर कोणतीही मर्यादा नाही
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : राज्यपालांच्या ताफ्यात दीड कोटी रुपयांची वाहने घेण्याच्या निर्णयानंतर राज्याच्या वित्त विभागाने मंत्र्यांसाठी शासकीय वाहन खरेदीची मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार मंत्र्यांना ३० लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची वाहने घेण्यावर बंधन घालण्यात आले आहे. राज्यावरील कर्जाचा वाढता बोजा लक्षात घेता शासनाने ही मर्यादा घातल्याचे बोलले जात आहे.

