Mumbai: मुली बेपत्ता होण्याच्या प्रकरणांत महाराष्ट्र पहिला, बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्येही वाढ; क्रायची नोंद

मुंबई: महाराष्ट्रातील बेपत्ता बालकांची समस्या गंभीर बनत असल्याचे एनसीआरबीच्या निष्कर्षांनुसार दिसून आले आहे. २०२४ मध्ये राज्यात ३,४९५ बालके बेपत्ता झाल्याची नोंद झाली. तसेच, वर्षभरातील प्रकरणांसह हरवलेल्या बालकांची सक्रिय संख्या ५,५४० इतकी आहे. यामध्ये मुलींचे प्रमाण अधिक असून सक्रिय प्रकरणांमध्ये ३,१६५ मुली, २,३७२ मुले, ३ तृतीयपंथी बालकांचा समावेश होता..नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो (एनसीआरबी) च्या २०२४ मधील ताज्या आकडेवारीत देशभरातील बालकांविरुद्धचे गुन्हे आणि हरवलेल्या मुलांचे चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. बालहक्कांसाठी कार्य करणारी स्वयंसेवी संस्था 'चाइल्ड राइट्स अँड यू' (क्राय) यांच्या.विश्लेषणानुसार, महाराष्ट्रात २०२४ मध्ये बेपत्ता झालेल्या बालकांमध्ये मुलींचे प्रमाण सर्वाधिक, म्हणजे ५७.१ टक्के होते. एनसीआरबीनुसार, २०२४ मध्ये महाराष्ट्रात बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांची २४,१७१ प्रकरणे नोंदवली गेली. त्यानंतर उत्तर प्रदेशात २२,२२२ आणि मध्य प्रदेशात २१,९०८ प्रकरणांची नोंद झाली..प्रतिलाख बालक लोकसंख्येमागे गुन्हेगारीचे प्रमाण पाहता, मध्य प्रदेशात हे प्रमाण ७६.२ टक्के असून महाराष्ट्रात ते ६६.९ टक्के आहे. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) आणि भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) अंतर्गत बालकांचे अपहरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे प्रमुख केंद्र ठरत असल्याचे अहवालात नमूद आहे. राज्यात २०२४ मध्ये अशा प्रकारची १२,९९४ प्रकरणे नोंदवली आहेत.."गेल्या काही वर्षांपासून मुलींच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असले, तरी प्रत्यक्ष आकडेवारी वेगळीच परिस्थिती दाखवते. आपल्या यंत्रणांचा आढावा घेऊन त्यांना अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे."- क्रिएन रबाडी, संचालक, क्राय (पश्चिम).