Maharashtra Government: आमदारांच्या स्वीय साहाय्यकांना खुशखबर! मानधनात १० हजारांची वाढ, वाहनचालकांनाही दिलासा

मुंबई : विधिमंडळाच्या सदस्यांच्या स्वीय साहाय्यक (पीए) आणि वाहनचालकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार स्वीय साहाय्यकांचे मासिक मानधन ३० हजार रुपयांवरून ४० हजार रुपये, तर वाहनचालकांचे मासिक मानधन २० हजार रुपयांवरून ३० हजार रुपये करण्यात आले. वेतनवाढ वित्त विभागाच्या संथ प्रक्रियेने रखडल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केले होते..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.आमदारांचे कामकाज सांभाळताना स्वीय साहाय्यकांवर कामाचा ताण असतो, त्यानुसार त्यांना योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक आहे, अशी मागणी होती. ही वाढ एक ऑगस्टपासून लागू करण्यात आल्याची माहिती संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. .पाटील म्हणाले, की विधिमंडळ सदस्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम, १९५६ मधील तरतुदींनुसार विधिमंडळाच्या विद्यमान सदस्यांना त्यांचे विधिमंडळाचे प्रशासकीय कामकाज अधिक परिणामकारकपणे पार पाडण्यासाठी स्वीय साहाय्यकांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.सदस्यांच्या वेतन व भत्ते संयुक्त समितीच्या शिफारशीनुसार स्वीय साहाय्यकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. त्यानुसार स्वीय साहाय्यक आणि वाहनचालकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.