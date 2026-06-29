मुंबई

Mumbai Rain : मुंबई पावसाने ठप्प ! रस्त्यांना आले नद्यांचे स्वरुप, वाहतूक कोलमडली; २९ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी

Heavy Rain Alert : अंधेरी सबवे पाण्याखाली गेल्याने प्रशासनाने वाहतुकीसाठी बंद केला. वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर पाणी साचल्याने प्रचंड ट्रॅफिक जॅम. भिवंडीत अवघ्या एका तासात पूरसदृश्य स्थिती; IMD कडून 29 जिल्ह्यांना येलो आणि अमरावतीला ऑरेंज अलर्ट.
Mumbai Rain 

Mumbai Rain 

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Heavy Rain Paralyses Mumbai Roads and Suburbs : महाराष्ट्रात मान्सूनने पूर्ण जोर धरला असून, मुंबईसह राज्याच्या अनेक भागांत मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे. रात्रभर सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे मुंबईतील अनेक सखल भागांत पाणी साचले. रस्त्यांचे रूपांतर तलावात झाल्याने सकाळी कामावर निघालेल्या लाखो मुंबईकरांना मोठी गैरसोय सहन करावी लागली.

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