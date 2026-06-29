Mumbai Rain : मुंबई पावसाने ठप्प ! रस्त्यांना आले नद्यांचे स्वरुप, वाहतूक कोलमडली; २९ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी

Heavy Rain Paralyses Mumbai Roads and Suburbs : महाराष्ट्रात मान्सूनने पूर्ण जोर धरला असून, मुंबईसह राज्याच्या अनेक भागांत मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे. रात्रभर सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे मुंबईतील अनेक सखल भागांत पाणी साचले. रस्त्यांचे रूपांतर तलावात झाल्याने सकाळी कामावर निघालेल्या लाखो मुंबईकरांना मोठी गैरसोय सहन करावी लागली..मुंबईतील मुख्य मार्गांवर वाहतूक ठप्परात्रभर पडलेल्या पावसाचा सर्वाधिक फटका अंधेरी, वांद्रे, खार, मालाड, गोरेगाव, जुहू आणि वर्सोवा या उपनगरांना बसला. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) माहितीनुसार, अंधेरी सबवे पूर्णपणे गुडघाभर पाण्याखाली गेला असून, सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रशासनाने तो वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद केला आहे. .Mumbai Rain Update: इस्ट टू वेस्ट! वाहतूक कोंडीने मुंबईकर त्रस्त; रस्ते पाण्याखाली, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा.वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरही मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने वाहनांचा वेग मंदावला आहे आणि त्यामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी पाण्यात अडकलेल्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांमुळे रस्ते अक्षरशः अडलेले दिसत आहेत..भिवंडीत एका तासात पुरस्थितीमुंबईलगतच्या भिवंडी शहरात अवघ्या एका तासाच्या मुसळधार पावसाने महानगरपालिकेच्या दाव्यांचा फोलपणा उघड केला. संपूर्ण शहर नदीसारखे वाहू लागले. तीन बत्ती, भाजी मार्केट, निजामपुरा, आमपाडा, खंडूपाडा रोड आणि वंजारपट्टी या भागांत पाण्याची पातळी अत्यंत धोकादायक होती. दुकानांमध्ये पाणी शिरल्याने व्यापाऱ्यांनी आपला माल वाचवण्यासाठी धडपड केली. अनेक वाहनचालकांना आपली वाहने ढकलत घरी नेण्याची वेळ आली. .हवामान विभागाचा इशाराभारतीय हवामान विभागाने (IMD) राज्यासाठी गंभीर इशारा जारी केला आहे,२९ जिल्ह्यांसाठी 'येलो अलर्ट' जारी केला असून अमरावती जिल्ह्यासाठी 'ऑरेंज अलर्ट' (मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस) जारी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.