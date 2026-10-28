मुंबई

ST Employees Diwali Salary : ST कर्मचाऱ्यांची दिवाळी होणार गोड! सणाआधीच खात्यात पगार जमा; 391 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर, प्रताप सरनाईकांच्या पाठपुराव्याला यश

Maharashtra Government Approves ₹391 Crore for MSRTC : महाराष्ट्र सरकारने एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन देण्यासाठी ३९१ कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास मंजुरी दिली आहे.
Pratap Sarnaik Diwali salary announcement

Pratap Sarnaik Diwali salary announcement

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दिवाळी आनंदात जावी, यासाठी दिवाळीपूर्वी वेतन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश आले (ST Employees to Receive Salary Before Diwali 2026) असून, शासनाने सप्टेंबरमधील प्रवासी सवलतींच्या प्रतिपूर्तीपोटी ३९१ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.

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