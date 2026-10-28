ST Employees Diwali Salary : ST कर्मचाऱ्यांची दिवाळी होणार गोड! सणाआधीच खात्यात पगार जमा; 391 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर, प्रताप सरनाईकांच्या पाठपुराव्याला यश

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दिवाळी आनंदात जावी, यासाठी दिवाळीपूर्वी वेतन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश आले (ST Employees to Receive Salary Before Diwali 2026) असून, शासनाने सप्टेंबरमधील प्रवासी सवलतींच्या प्रतिपूर्तीपोटी ३९१ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. .एसटी महामंडळातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन सात ते दहा तारखेदरम्यान होते. मात्र, सहा नोव्हेंबरपासून दिवाळी सुरू होत असल्याने कर्मचाऱ्यांना सणापूर्वीच वेतन मिळावे, यासाठी परिवहन मंत्र्यांनी निर्देश दिले होते..Shetkari Karj Mafi Update : दिवाळीपूर्वी 4 लाख 15 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता; खात्यात जमा होणार पैसे? 4 हजार कोटींचा प्रस्ताव वित्त खात्याकडे....एसटी ही केवळ परिवहन सेवा नसून महाराष्ट्राच्या जीवनवाहिनीचा भाग आहे. या सेवेसाठी अहोरात्र राबणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची दिवाळी आनंदाने साजरी व्हावी, ही आमची प्रामाणिक भूमिका आहे. कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन देण्याचा शब्द पाळण्याच्या दृष्टीने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.-प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.