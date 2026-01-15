Raj Thackeray : बोटावरची शाई सॅनिटायझरने पुसली जातेय, सत्तेचा गैरवापर करुन निवडणुका जिंकण्याचा डाव; राज ठाकरेंचा गंभीर आरोप

Ink Tampering Claims: राज्यात २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी आज मतदान सुरु आहे.देशाचे लक्ष लागलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी कुटुंबासह मतदानाचा हक्क बजावला. यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. .राज ठाकरे म्हणाले की, निवडणूक पारदर्शकपणे पार पडणे आवश्यक आहे. पण येनेकेन प्रकारे निवडणूक जिंकण्यासाठी, सत्तेसाठी संपूर्ण प्रशासनच कामाला लावल्याचे दिसत आहे. मतदारांच्या बोटावरील शाई पुसली जातेय, त्यामुळे दुबार मतदानाची शक्यता आहे, आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांना असे प्रकार समोर आणण्यास सांगितले आहे. असे ते राज ठाकरे म्हणाले..राज ठाकरे पुढे बोलताना म्हणाले की, दुबार मतदारांनंतर व्हीव्हीपॅटचा विषय आला त्यामुळे आता मतदान आपण ज्या उमेदवाराला केले आहे त्यालाच झाले आहे का हे कळत नाही. मतमोजणीच्या वेळी नवीन पाडू मशीन आणले गेले आहे त्याची राजकीय पक्षांना देखील दाखवले नाही. पत्र पाठवल्यानंतरही निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिलेले नाही..सरकारलं हवं ते निवडणूक आयोग करतंय; प्रचार संपल्यावरही मतदारांच्या भेटीची मुभा अन् 'पाडू' मशिनवरून राज ठाकरेंचा हल्लाबोल.या निवडणुकीत अजब नियम लागू केला, मतदानाच्या आदल्या दिवशीही प्रचार करण्याची मुभा दिली गेली. मतदानावेळी शाईऐवजी मार्करने बोटावर खूण केली जातेय. जर अशा प्रकारे निवडणुका घेऊन सत्तेत मिळवायची असेल तर याला लोकशाही म्हणावी का असा सवालही त्यांनी यावेळी केली. विरोधी पक्ष ठेवायचाच नाही, सरकार जे ठरवेल तेच करायचं असं चाललंय, त्यांनी विधानसभेच्या वेळी जे केले तेच यावेळीही करत आहेत. असा त्यांनी सरकारवर घणाघात केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.