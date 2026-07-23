Maharashtra Cab Rules: कॅब ॲग्रीगेटर धोरणात मोठा बदल! कॅब राईड रद्द करणे चालकांना महागात पडणार; सरकार आता 'इतका' दंड वसूल करणार

आता मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात विमानतळ, रेल्वे स्टेशन आणि रुग्णालय यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणांसाठी बुक केलेल्या कॅब राईड्स मनमानीपणे रद्द केल्यास चालकांना मोठा दंड भरावा लागेल. राज्य सरकारच्या नवीन ॲग्रीगेटर धोरणांतर्गत, अशा बुकिंग्स रद्द केल्याबद्दल सामान्य दंडापेक्षा पाचपट अधिक दंड आकारला जाईल आणि वसूल केलेली रक्कम थेट प्रवाशाच्या ॲप खात्यात जमा केली जाईल. .राज्य सरकारचा विश्वास आहे की, या कठोर प्रणालीमुळे विशेषतः मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना मोठा दिलासा मिळेल. कॅब चालकांना माहिती मिळताच ते सहसा कमी अंतराचे बुकिंग रद्द करतात. ज्यामुळे प्रवाशांना मोठी गैरसोय होते. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे ऐनवेळी होणारे राईड रद्द होण्याचे प्रकार कमी होतील. राज्य सरकारने अलीकडेच ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांचे नियमन करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक ॲग्रीगेटर धोरण लागू केले आहे. .Talathi Bharti 2026: अखेर तलाठी भरती जाहीर! MPSC कडून 5,707 पदांसाठी जाहिरात; अर्ज कुठे, कसा अन् कधीपर्यंत करायचा? जाणून घ्या.या धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर एका आठवड्यातच, त्यातील एक अत्यंत महत्त्वाची तरतूद चर्चेत आली आहे. वेळेनुसार महत्त्वाच्या असलेल्या प्रवासासाठी बुकिंग स्वीकारल्यानंतर राईड रद्द करणाऱ्या चालकांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद यात आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२६ च्या नियम १७ नुसार, राईड स्वीकारल्यानंतर ती रद्द करणाऱ्या चालकाला एकूण भाड्याच्या १० टक्के किंवा कमाल १०० रुपये दंड आकारला जाईल..जर चालक ठरलेल्या वेळेच्या १० मिनिटांच्या आत प्रवाशापर्यंत पोहोचू शकला नाही, तर हे देखील चालकाकडून राईड रद्द केल्याचे मानले जाईल आणि ₹१०० चा दंड आकारला जाईल. विमानतळ, रेल्वे स्थानक आणि रुग्णालयांसाठी बुक केलेल्या राईड्स रद्द केल्यास मूळ रकमेच्या पाच पटीपर्यंत दंड आकारला जाईल. सरकारने एग्रीगेटर कंपन्यांना त्यांच्या ॲप्समध्ये असे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जेणेकरून चालक अशा महत्त्वाच्या फेऱ्या रद्द करणार नाहीत..हे नवीन नियम केवळ चालकांनाच नव्हे, तर प्रवाशांनाही लागू होतात. वैध कारणाशिवाय प्रवास रद्द केल्यास प्रवाशाला एकूण भाड्याच्या ५% किंवा कमाल ₹१०० दंड आकारला जाईल. ही रक्कम संबंधित चालकाला दिली जाईल. प्रवासादरम्यान टॅक्सी बंद पडल्यास एग्रीगेटर कंपनीने शहरी भागांमध्ये ३० मिनिटांच्या आत आणि १०० किमी पेक्षा जास्त अंतराच्या आंतरशहरी प्रवासासाठी ६० मिनिटांच्या आत दुसरी टॅक्सी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. असे न केल्यास कारवाई केली जाईल आणि दंड आकारला जाईल..Marathi Politics: मराठी फॅक्टरची चर्चा! अभिजित दिपके यांच्या दिल्लीतील आंदोलनाला ठाकरे बंधूंचा पाठिंबा, नवा राजकीय डाव.विमानतळ, रेल्वे स्थानके आणि रुग्णालयांसाठी शेवटच्या क्षणी बुकिंग रद्द करण्याच्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर, नवीन नियमांमुळे प्रवाशांना दिलासा मिळेल. बुकिंग रद्द करून जास्त भाडे आकारणाऱ्या चालकांवर अंकुश ठेवला जाईल. मात्र प्रवाशांच्या मते, या नियमांची कठोरपणे अंमलबजावणी झाल्यासच ते फायदेशीर ठरतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.