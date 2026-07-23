मुंबई

Maharashtra Cab Rules: कॅब ॲग्रीगेटर धोरणात मोठा बदल! कॅब राईड रद्द करणे चालकांना महागात पडणार; सरकार आता 'इतका' दंड वसूल करणार

Maharashtra Cab Rules News: महाराष्ट्राच्या नवीन ॲग्रीगेटर धोरणांतर्गत, विमानतळ, रेल्वे स्थानके आणि रुग्णालयांसाठी कॅब बुकिंग रद्द केल्यास चालकांना भाड्याच्या पाचपट दंड आकारला जाईल. हा दंड प्रवाशाला मिळेल.
App-based cab in Maharashtra highlighting new ride cancellation penalty rules

Maharashtra Cab Rules

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

आता मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात विमानतळ, रेल्वे स्टेशन आणि रुग्णालय यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणांसाठी बुक केलेल्या कॅब राईड्स मनमानीपणे रद्द केल्यास चालकांना मोठा दंड भरावा लागेल. राज्य सरकारच्या नवीन ॲग्रीगेटर धोरणांतर्गत, अशा बुकिंग्स रद्द केल्याबद्दल सामान्य दंडापेक्षा पाचपट अधिक दंड आकारला जाईल आणि वसूल केलेली रक्कम थेट प्रवाशाच्या ॲप खात्यात जमा केली जाईल.

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